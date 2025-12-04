李四川鬆口參加新北市長初選 蔣萬安：我們的心都在一起

2026九合一大選倒數不到1年，台北市副市長李四川何3日首度鬆口會參加初選，並表示只要登記初選就會辭職。台北市長蔣萬安4日被問及會不會捨不得李四川？蔣萬安表示，「無論在哪，我們的心都在一起」，並說他和李四川「心有靈犀」。（徐佑昇攝）

2026九合一大選倒數不到1年，外界關注新北市藍營呼聲最高的台北市副市長李四川何時參選，李四川昨日首度鬆口會參加初選，並表示只要登記初選就會辭職。台北市長蔣萬安4日被問及會不會捨不得李四川？蔣萬安表示，「無論在哪，我們的心都在一起」，並說他和李四川「心有靈犀」，未再多作回應。

蔣萬安今日下午至北市議會出席市政總質詢前，媒體問及有關李四川表態願意參加初選，會不會捨不得等議題。

蔣萬安表示，他說過，「無論在哪，我們的心都在一起」，媒體追問李四川有說已和蔣「達成共識」，所謂的共識內容？會不會再唱歌慰留李四川？蔣萬安僅笑回「心有靈犀」，未再回應。

