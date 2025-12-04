李四川鬆口選新北 侯友宜祝福老同事：加油

▲對於老同事李四川鬆口參選新北市長，侯友宜獻上祝福。（圖／新北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市副市長李四川今（4）日接受專訪時表態將參選新北市長，若有初選將辭去副市長一職並登記初選，對此新北市長侯友宜受訪時也給過去老同事獻上祝福，表示歡迎任何願意來為新北承擔做事的人，都給予鼓勵「加油」！

對於過去老同事李四川鬆口表態參選新北市長，若有初選將辭去副市長一職並登記初選。對此侯友宜受訪時被問及此事，馬上替其加油。

侯友宜表示，歡迎任何一個人願意來為新北市承擔做事的人，我們都給他鼓勵「加油」！

