李四川鬆口選新北？挺侯大將曝「最後期限」
[NOWnews今日新聞] 2026新北市長選舉，民眾黨主席黃國昌積極備戰，國民黨則有新北市副市長劉和然、北市副市長李四川，其中李四川呼聲最高。對此，李四川前一天表示，黨要他承擔不會排斥，這讓挺侯大將、地方議員林金結忍不住給建議，「明年3月投入新北選舉是最好的時間點」。
距離選舉還有將近一年的時間，但民進黨早已定於一尊，由立委蘇巧慧代表出戰，而藍白還沒有一撇，支持者相當焦慮。林金結在政論節目《頭家來開講》分析，他認為輝達事件結束後，農曆年前，李四川就可以宣布參選，年後投入相關行程。
林金結表示，過去新北市長侯友宜也是在3月1日投入選舉，因此這是李四川最後的時間點，畢竟輝達備忘錄很可能在農曆年前簽完，預估明年10月動工，盼能按照侯友宜之前的時程，會是最好的安排。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
新北市長「藍白破局」綠營能翻盤？蘇巧慧要大幅領先 關鍵在這人
黃國昌新北民調墊底！僅守住白營基本盤 喊話「盼向李四川請益」
「李四川條款」通過民調還領先 侯友宜：最重要的是勤跑基層
其他人也在看
王嫚萱穿比基尼秀火辣身材 側身入鏡「肚子凸出像懷孕」
藝人王嫚萱（原名湘瑩）今年與大7歲圈外人結婚，由於罹患子宮肌腺症，生理期時會爆痛，1天必須吃6、7顆止痛藥，在醫生建議下安裝避孕器，目前已經拿掉，希望能夠順利懷孕，不過稍早曬出穿著比基尼的辣照，只見肚子部分非常明顯，讓她驚呼：「大到像懷孕」。中時新聞網 ・ 1 天前
立委林俊憲南區鹽埕後援會成立 黨籍議員相挺展現勝選氣勢
爭取民進黨內市長初選提名的立委林俊憲，晚間於鹽埕北極殿舉辦「南區鹽埕後援會成立大會」，鹽埕北極殿主委林國義出任後援會長、開南里長梁坤財出任總幹事，現場湧入千名鄉親熱情相挺，包括議員朱正軒、沈家鳳、蔡筱薇、林依婷、李啟維、周嘉韋、沈震東、鄭佳欣、黃肇輝、郭鴻儀、黃麗招、楊中城等多名黨籍議員及公民老師黃益中都到場支持，展現團結氣勢。林俊憲立委表示，鹽埕是他出生成長的地方，回到最熟悉的土地，看到鄉親到場支持，讓他感到溫暖；他強調，因有南區鄉親長期的信任，他才能一步步推動地方建設，林俊憲指出，南區人口近十二萬，是臺南第五大行政區，身為在地子弟，希望南區持續發展，凡是可行的政策，都優先在南區推動，過去一段時間，他也完成了許多重要建設，未來也會以更大的決心與擔當，持續帶領南區前進，打 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
民進黨台南市長初選競爭激烈 電視名嘴挺身表態
競選民進黨台南市長初選爭取提名的立委林俊憲15日成立下營後援會，凝聚初選「會贏」（下營台語諧音a贏）勝選氣勢，激勵支持者士氣，除了網紅醫師高大成特地站台力挺，電視名嘴、公民教師黃益中也發聲支持。黃益中22日在臉書發文曬出替林俊憲站台照片，他說：「林俊憲在介紹來賓時提到台上市議員來回車程就要2小時，我自由時報 ・ 1 天前
賴清德出席新北宜蘭同鄉會 拜託全力支持蘇巧慧、林國漳
總統賴清德今（22）日晚間出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會，除了與理監事等代表合影拍照外，致詞時還特別提到將代表民進黨參選新北市長的立法委員蘇巧慧，還有正式提名參選宜蘭縣長的律師林國漳，拜託在場的新北鄉親能全力支持，給他們機會，讓新北、宜蘭都能進步與越來越好。中時新聞網 ・ 1 天前
旗山造勢湧現萬人支持 林岱樺：願以人格與政見接受檢驗
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日於旗山舉辦大型造勢，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山造勢氣氛熱烈。 現場民眾表示：「上次看到林岱樺在岡山勇敢的發言，一心為市民，很感動，支持她當市長，一定要來支持。」 林岱樺隨即於社群平台貼出...匯流新聞網 ・ 1 天前
影／李多慧穿緊身衣秀凹凸曲線 高鐵站熱舞險錯過末班車
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨韓國啦啦隊女神李多慧（이다혜）上週在社群PO出，一則在高鐵左營站熱舞的影片，當時她身穿黑絲透視的衣服，好身材若隱若現，讓...FTNN新聞網 ・ 1 天前
旗山造勢湧2萬人！林岱樺控檢「殺人滅口」：斷手斷腳才能比賽
爭取參選2026年高雄市長的綠委林岱樺今在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。林岱樺表示，初選就像馬拉松，但她卻要斷手斷腳才能比賽，高雄地檢署還對她下封口令，「這就是所謂的殺人還要滅口」，希望鄉親們能夠幫她討回公道。中天新聞網 ・ 1 天前
新北市長選戰最新民調 賴苡任：這人在新北市不討喜
根據《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，國民黨若推派台北市副市長李四川，李四川(47.1%)領先蘇巧慧(37.1%)10個百分點；若國民黨改由新北市副市長劉和然參選，蘇巧慧41.4%，劉和然34.8%，23.8%未決定。若是由民眾黨主席黃國昌對決蘇巧慧，蘇巧慧47.3%，黃國昌33.4%，19.3%未決定。國民黨前副發言人賴苡任認為，蘇巧慧在新北市並不討喜，她只能鞏固她自己原有的選區。中時新聞網 ・ 1 天前
謝龍介票數最高！ 最新台南市長街訪民調結果驚人
2026年台南市長選舉相關話題備受各界熱議，綠營方面，立委陳亭妃和林俊憲積極爭取提名，藍營方面，有意參選者則有立委謝龍介和前立委陳以信。而根據1份今（23）日公布、在台南市永大夜市進行的街頭投票顯示，謝龍介的票數為所有人最高，陳亭妃和林俊憲排名第2、3，陳以信則墊底。中時新聞網 ・ 20 小時前
TWICE掀熱潮 陳其邁：為高雄創逾5億元觀光產值
（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）韓國女團TWICE高雄國家體育場開唱，高雄市長陳其邁今天表示，22、23日共18萬歌迷到高雄，為高雄創造超過新台幣5億元觀光產值：另高雄捷運22日運量達35萬人次創今年度新高。中央社 ・ 4 小時前
湘瑩拆避孕器3個月！突曬大肚照「肚子大到像懷孕」 穿泳裝性感現身
藝人王嫚萱（原名湘瑩）今年初無預警宣布與好友結婚，8月受訪時後透露剛把避孕器拿掉，也想要努力看看自然受孕，今（22）日她突然曬出大肚照，驚呼「肚子大到像懷孕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李四川已探詢看板？議員急問：台北市政誰扛
[NOWnews今日新聞]民進黨立委蘇巧慧近日接受徵召，將代表綠營角逐2026新北市長，藍營部分，現台北市副市長李四川呼聲高，而2人近日一來一往，引外界關注。對此，台北市議員簡舒培22日痛批，如果李四...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
美FAA警告軍事活動風險增 6航空暫停飛委內瑞拉
（中央社卡拉卡斯22日綜合外電報導）據業界組織表示，今天有6家航空公司取消飛往委內瑞拉的航班；此前美國航空監管機構警告，由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。中央社 ・ 1 天前
黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，新北市長部分，民進黨拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。根據最新民調顯示，若藍白合成功的情況下，黃國昌對上李四川、劉和然支持度皆大幅落後；要是藍白合破局，他更是4人當中民調墊底，且「不欣賞度」達到57.6%，位居4人首位。民視 ・ 1 天前
催生首位女縣長 勝選關鍵有二
明年金門縣長選舉之爭逐漸浮出檯面，國民黨立委陳玉珍兼任金門縣黨部主委，掌握選舉布局；前縣長楊鎮浯近期動作頻頻，再爭縣長大位意圖明顯，一旦同為藍營的2位金門政壇重量級人物「網內互打」，內部整合與尋求宗族支持將是勝選關鍵。中時新聞網 ・ 11 小時前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭文燦對2026 「心如止水」？ 凌濤：無風不起浪、端看賴清德態度
媒體人吳子嘉近日爆料民進黨桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選，昨被多名民進黨議員轉述鄭本人說法打臉。國民黨桃園市議員凌濤則認...聯合新聞網 ・ 1 天前
以愛為名 新北表揚255位托育員
新北市社會局23日舉辦「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，由新北市長侯友宜親自表揚255位居家托育人員、托嬰機構專職人員、居家托育服務中心專職人員及177家評鑑優、甲等托嬰機構及親子館等托育服務單位。侯強調，將持續提升托育環境，讓新北孩子能在安全、快樂、平安的環境中成長。中時新聞網 ・ 11 小時前
謝侑芯猝逝滿月回家了！家屬代表「護送骨灰回台灣」後事規劃曝光
「護理系女神」謝侑芯猝逝馬來西亞，上月22日被發現陳屍在吉隆坡某高級酒店客房浴室，家屬代表自台灣趕赴當地，本月16日領出其遺體，並於同日上午10點半完成火化儀式。時隔6天，謝侑芯今（22）日中午回家了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調出爐！多數民眾挺「台灣與美國建交」 綠營支持率領先藍白
即時中心／高睿鴻報導即便中國長年以來戮力打壓，卻依舊無法阻擋我國多數民眾，希望台灣能在國際社會佔有一席之地的決心。公民團體「台灣安保協會」今（24）日開記者會發布最新民調，指出全國年滿15歲的民眾，其中45%認為我國政府應積極與美國建交、22.5%不同意；更有49.8%贊成以「台灣」之名與美建交，遠高於25.9%不贊成。另，高達63.2%民眾力挺，以台灣為名加入國際組織，遠高於17.5%不贊成。調查結果顯示，台灣人的國家意識已愈趨強烈。民視 ・ 4 小時前