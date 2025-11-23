李四川鬆口選新北？挺侯大將曝「最後期限」

▲國民黨2026新北市長人選還未定，台北市副市長李四川（右）呼聲最高。（圖／擷取自李四川臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026新北市長選舉，民眾黨主席黃國昌積極備戰，國民黨則有新北市副市長劉和然、北市副市長李四川，其中李四川呼聲最高。對此，李四川前一天表示，黨要他承擔不會排斥，這讓挺侯大將、地方議員林金結忍不住給建議，「明年3月投入新北選舉是最好的時間點」。

距離選舉還有將近一年的時間，但民進黨早已定於一尊，由立委蘇巧慧代表出戰，而藍白還沒有一撇，支持者相當焦慮。林金結在政論節目《頭家來開講》分析，他認為輝達事件結束後，農曆年前，李四川就可以宣布參選，年後投入相關行程。

廣告 廣告

林金結表示，過去新北市長侯友宜也是在3月1日投入選舉，因此這是李四川最後的時間點，畢竟輝達備忘錄很可能在農曆年前簽完，預估明年10月動工，盼能按照侯友宜之前的時程，會是最好的安排。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

新北市長「藍白破局」綠營能翻盤？蘇巧慧要大幅領先 關鍵在這人

黃國昌新北民調墊底！僅守住白營基本盤 喊話「盼向李四川請益」

「李四川條款」通過民調還領先 侯友宜：最重要的是勤跑基層