李四川鬆口願參加市長初選 劉和然：市長要具備對新北市的深度準備

被視為2026新北市長選戰熱門人選的台北市副市長李四川，昨日（12/3）首度鬆口，表態若黨內初選需要他登記時將登記，「我當然要參加初選」，甚至黨初選完，若藍白合還要與民眾黨辦初選也會參加，並表示只要確定登記初選，就會辭掉副市長職位。已積極備戰多時的新北市副市長劉和然今日（12/4）早上回應，市長要具備的是對新北市的「深度準備」。

李四川昨日接受網路節目「下班瀚你聊」專訪時提及，新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫分別於選舉年的3月、5月才開始選舉，他認為不需要這麼早，但如果要他去登記、去參加初選，他不排斥參與，並進一步表示如果要考量藍白合，可能也還要再跟民眾黨舉行一次初選，「如果初選都結束後，新北市民都認為我該要去承擔，我就會承擔。」李四川也表示，只要確定登記初選，他就一定會辭掉台北市副市長。

對於李四川的說法，積極備戰2026新北市長選舉的劉和然回應，國民黨內有優秀人才願意為新北承擔，絕對是好事。不過新北市這麼大、幅員遼闊，市長要具備的是對新北市的「深度準備」，也就是對400萬市民的全面了解，與市政銜接的熟悉度。

劉和然強調，他從當老師、校長，到在市府的每個職務，都是一步一腳印，專心把新北的事情做好，市民自然會看見。至於2026市長選舉，他的節奏和態度一直沒變，就是繼續專注在副市長的崗位，把工作做好、把市政顧好，每個人都有自己的節奏，靜待黨中央公平的程序和機制。

