李四川鬆口願選新北 劉和然：須對市政深度準備

（中央社記者曹亞沿、黃旭昇新北4日電）台北市副市長李四川鬆口參選新北市長意願，新北市副市長劉和然今天說，黨內有優秀人才願為新北承擔是好事，但參選者須對新北市政有深度準備。

台北市副市長李四川被視為國民黨2026新北市長熱門人選，他昨天上節目受訪時首度鬆口，表示若國民黨黨辦理初選，他當然會去登記，屆時若新北市民認為他該承擔，他絕對不會排斥。

同樣有意參選的新北市副市長劉和然今天赴石門區參拜時受訪說，國民黨內有優秀人才願意為新北承擔絕對是好事，不過新北市幅員遼闊，市長要具備的是對新北市政的深度準備，及對市政銜接的熟悉度也要到位。

廣告 廣告

劉和然說，他一路走來從老師、校長，到現在擔任副市長，都是一步一腳印，專心把新北的事情做好，市民自然會看見。至於2026，他的節奏與態度一直沒變，會繼續專注在副市長崗位，好好把市政工作做好。

另外，新北市長侯友宜今天被問到李四川表態願參選時表示，歡迎任何願意為新北市承擔做事的人，「我們都給他鼓勵，加油」。（編輯：方沛清）1141204