李四川鬆口：預計明天可和輝達簽約 完成後會跟大家報告所有決定

傳台北市副市長李四川。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市政府上週五（2/6）宣布與輝達完成議價，台北市副市長李四川今（10）早出席市政會議時表示，相關合約資料都已送到美國輝達，到目前為止，都相當順利，明（11）天應該可以簽約；外界也關注，李四川的下一步？何時請辭選新北副市長？他也透露，明天如果與輝達合約簽訂完成；至於簽約形式，會尊重輝達的決定。簽約完成「我做所有的決定，都會跟大家報告。」

由於今天是北市府過年前最後一次市政會議，媒體記者今天也問李四川今年到哪裡過年？今天是李四川最後一次市政會議嗎？李四川說，往例過年他大概都是回南部，也許會回小琉球，過年完了之後才會回來。至於今天是否在北市府最後一場市政會議？李四川說，「輝達簽約完，我會告知我的決定」。

至於台北市長蔣萬安今天上午主持市政會議前，也被媒體問及，今天可能是李四川最後一次市政會議，是否會把李副「攬緊緊」？蔣萬安則狂笑，並表示今天一樣就是市政會議。雖然馬上就要過年，但同仁還有很多事情，必須堅守崗位，包括治安維護、交通疏導、資源回收等。年節期間，很多議題同仁還是必須要嚴正以待，預祝市民新年快樂。

