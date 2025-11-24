李四川鬆口2026？ 曝新北改制就被勸選 當時這1理由不選

2026新北市長選舉，藍營呼聲最高的北市副市長李四川今接受媒體人尚毅夫專訪，對於若新北2026非李四川不可，何時決定？李說，這就看黨的時程，國民黨的提名辦法還沒出來，現在談太早，就等黨的步驟，「如果一定要我承擔，到那時間，就去做該做的事情。」

至於是否藍白合要跟黃國昌比民調？李四川說，就看黨做的決定。

尚毅夫則透露，當年侯友宜第一任選新北市長，當時黨主席是吳敦義，新北議長蔣根煌跑去跟侯友宜說，新北市是要李四川選？聽到這，李四川僅笑，並稱他做了40年公務員，對選舉是真的不感興趣。

廣告 廣告

「打死我都不會跟周錫瑋爭初選。」李四川也間接證實，表示那時候很多人也大概不知道，就是當年台北縣長周錫瑋也要選改制後的新北市長，以他的個性，周是他的長官、提拔過他，打死他都不會跟長官爭，這也不是他的個性，所以當時就表明不願意投入新北的選舉。

尚毅夫問，怎麼看民進黨的蘇巧慧？李說，他是屏東人，蘇巧慧也是屏東女兒，前院長蘇貞昌也對他很好，他認為蘇巧慧很有禮貌，對他也確實很尊重，所以蘇巧慧講什麼他很少回擊，也不會因為選舉，從屏東來的同鄉就會交惡。至於對蘇巧慧的評語是相當有禮貌、也很勤快的小孩。

提到民眾黨主席黃國昌，李說，他不認識黃，只有幾次公開場合握手，從來沒有深入交談，不過看黃國昌在立院的質詢，這是他必須學習的，稱讚黃國昌本身砲火很強，但對不對他就不知道。

至於黨主席鄭麗文是否已經來找過？李四川說，他還沒有接觸過中央黨部，但因跟秘書長李乾龍很熟，他一直告訴李，距離選舉還很久，李也知道他的個性，不敢深入去瞭解，因為李乾龍是黨的秘書長，還是要持平。

【看原文連結】

更多udn報導

郵局今起臨櫃領普發一萬 必備證件非身分證

夜市1類攤販1晚獲利5萬 網曝：鄰擁5棟房

貓咪進門前原地跳舞龍舞獅 網發現亮點心疼

男租9坪套房、日花200元 卻養了百萬奢侈品