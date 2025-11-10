李四川：北市擬周五與新壽解約 金額約44.3億元

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地，台北市政府擬周五（14日）與新壽簽解約協議書。台北市副市長李四川今天說，經會計師審查解約金約新台幣44.3億元，朝輝達執行長黃仁勳明年來台可動工目標前進。

李四川受訪談新壽解約金額 輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台北市副 市長李四川5日接受媒體聯訪時說明，新光人壽預計5 日上午來文確定解約金額，經會計師公會簽證就會報 議會核備並支出，應在新台幣45億元以下。 中央社記者王飛華攝 114年11月5日

因應颱風鳳凰襲台防災，台北市災害應變中心召開的颱風整備會議，會前媒體聯訪，市府與新壽解約進度受關注。台北市長蔣萬安受訪表示，希望在這一周可以順利完成整個與新光人壽合意終止契約的程序，當然還要經過議會，希望在這一周也可以經過議會的審議，然後新壽要召開臨時董事會通過，本周是有機會可以順利完成。

廣告 廣告

李四川受訪具體說明，今天下午下班前公文會送到市議會，原則上希望周三排入大會，如果大會通過，新壽預定周四開臨時董事會，原則上希望在周五（14日）簽定終止契約。

媒體追問合意解約金是否有調整，李四川說，上周經過2名會計師審查，原來新壽提了44.7億元，經過審查減少4000多萬元，大概是44.3億多元。至於會計師是否認為新壽高估成本。李四川說，他不了解審查詳情，這是會計師的專業審查。

李四川並表示沒有跟黃仁勳約定何時進行正式簽約，但是輝達主管不動產的副總裁這個月會跟市長蔣萬安碰面，輝達的先遣部隊大概在下周會先來，而投資計畫書、建築師設計等，現在都同步在進行。

至於北市府是否可在農曆年前跟輝達簽約，李四川認為「蠻樂觀」，如果投資計畫書送來的時間比較短，原則上可以提前。

動工時間方面，李四川說，希望盡快擇定建築師，除了都市計畫的變更以外，有關設計，包括請照的部分，會同時進行，會朝明年6月2日黃仁勳到台灣的時候能夠動工的目標前進。至於設立台北分公司，輝達正審慎評估。