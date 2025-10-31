李四川：已與新壽初步協商解約金額 盼115年2月與輝達完成簽約

輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川今天表示，昨天（30日）已與新光人壽初步協商解約金額，與市府估計的差不多，具體內容待下周才會知道。另輝達已表達需要2個月撰寫投資計畫書，且北市府還須進行都市計畫變更，希望在明年農曆過年前與輝達完成簽訂設定地上權契約。

輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川（前）31日表示，已與新光人壽初步協商解除地上權契約金額，希望能在民國115年2月的農曆年前與輝達完成簽約。（中央社）

台北市長蔣萬安29日在議會備詢時表示，輝達（NVIDIA）已明確表達台灣總部地點會在北投士林科技園區T17、T18基地，一切順利的話，兩周內就會確定與新光人壽解約，目標是明年6月以前與輝達完成簽署地上權契約。

蔣萬安今天出席道路交通安全會報前被媒體堵訪表示，如果一切順利，希望11月中旬前完成與新壽的合意解約程序。

李四川出席同場會議前被媒體堵訪表示，昨天地政局及法務局已與新壽初步協商，對方提出解約金額的大項，算出的金額與市府估計的差不多，具體內容可能要待下周才會知道。

至於後續期程，李四川說，接下來有三件事要完成，首先是與新壽解約後才能和輝達簽約；再來是簽約前輝達必須將投資計畫書送交市府審查，這部分輝達表達需要兩個月時間撰寫；最後是都市計畫變更，將北士科T17、T18基地合併，預估三個月內可以完成。

他表示，第二及第三件事原則上可以併行，蔣萬安已要求盡快，並希望最晚在明年中前完成；他則跟幕僚說，希望在明年2月中的農曆過年前完成簽約。

據了解，市府昨天收到新壽初步報價，包含簽約以來支付給市府的權利金、地租、履約保證金等新台幣30億餘元，加上簽約前付出的設計費、監造費等先期成本約8億元，總共40億餘元。由於市府要求要提出單據證明，部分項目還待新壽補件。