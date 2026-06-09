李四川「三重」台語唸法遭綠質疑 蔣萬安笑答神回

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被酸唸錯「三重」台語 李四川：笑死人！賴清德、蘇貞昌也這樣講
民進黨基隆市議員張之豪質疑，國民黨新北市長參選人李四川連「三重」的台語都講錯，應該是「三重埔（Sann-tîng-poo）」結果李四川唸的是「三重（Sam-tiông）」，好像對新北市不太熟。對此，李四川今（9）日表示，「笑死人」，對手、民進黨新北市長參選人蘇巧慧的父親蘇貞昌，以及總統賴清德也都講「Sam-tiông」，自己從小台語就這樣，反而國語還講不好都講台灣國語。
震撼彈！國民黨發言人江怡臻棄選新北議員：感謝馬英九等3人
新北土樹三鶯選區突現變數，身兼國民黨發言人的新北市議員江怡臻今（9日）在臉書宣布，基於生涯規畫，退出議員連任，將不爭取三連霸，並感謝前總統馬英九、新北市長侯友宜與前市長也是國民黨前主席朱立倫等三人。
新北市藍營議員江怡臻不選了！ 直播透露心聲：手還在抖
政治中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導連任兩屆的國民黨新北市議員江怡臻，今（9）日突然宣布放棄三連霸！但對於未來動向，江怡臻說的模糊，只說未來有其他生涯規劃，也獲得了主席鄭麗文、新北市長候選人李四川的支持。外界就猜，江怡臻可能加入李四川競選團隊，擔任發言人，未來順勢進入小內閣外，或是提前替2028立委選戰布局。
蔣萬安、沈伯洋台北大縱走交鋒 張景森：空問空打、亂問亂答
台北大縱走成台北市長選戰攻防焦點，行政院前政務委員張景森今（9日）表示，民進黨參選人沈伯洋「有抓到議題，卻沒有抓對問題」，蔣萬安則是「沒有正面回答」，質疑兩人「空問空打」，也可以說是「亂問亂答」，衷心期待這兩位高水準候選人對這個有意義的議題，進行第二回合。
獨家／藍營江怡臻驚喊「不衝連任」！知情人揭「新北3突變布局」預測全爆出
政治中心／綜合報導新北市國民黨現任議員江怡臻正式宣布不參與連任！這項決定不僅打亂了藍、綠在「土樹三鶯」的佈局，更引發地方上對於這位前黨發言人下一步棋的諸多揣測。同選區的民進黨現任議員卓冠廷也大方給出祝福：「尊重且祝福她未來的生涯規劃」。然而，在溫馨的祝福背後，地方政壇對於這場異動的解讀卻顯得暗潮洶湧。
確定了！鄭朝方點頭參選新竹縣長 民進黨明日正式徵召
民進黨在2026年九合一大選的提名布局，新竹縣長的提名人選經歷多番波折後終於定案。民進黨預計於明（10）日上午召開選對會，正式徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，下午隨即召開提名記者會，由總統兼任黨主席賴清德親自為其披上競選彩帶。 新竹縣長期被視為綠營的艱困選區，黨內原先看好鄭朝方在擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若藍營出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉當地的......
新北市長民調到底誰領先？不只支持度 她曝李四川還挖走「這批鐵桿綠」
2026縣市長選戰倒數不到半年，雙北選情藍綠已是打得火熱，上周民進黨民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，已小幅領先國民黨新北市長參選人李四川，且有擴大趨勢。但對此，國民黨立委徐巧芯8日在臉書引述最新TVBS民調指出，李四川領先蘇巧慧超過6個百分點，這樣的數字是狠狠打臉，「民進黨所營造的樂觀劇本」；她盤點各項選民數據指出，李四川除支持度領先外，看好度、年輕......
「新店市長」風波後民調曝！詹江村自爆很安全 于北辰排名網傻眼
桃園市武陵高中畢業生將桃園市長張善政喊為「新店市長」，被國民黨市議員詹江村在社群媒體發文曝光後引發軒然大波，事件從校園惡作劇演變成政治爭議，詹江村最終宣布年底選舉不領國民黨推薦函。他7日公開最新民調結果顯示，自己仍在安全名單內，且支持者以沒政黨傾向者居多；而網友看到市議員于北辰列名民進黨支持者最支持前三，則紛紛表示傻眼。
拿山友嘴沈伯洋！登山圈怒：是北市府做不到
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出打造「大台北天際線」、串聯淺山步道的構想，卻遭北市府大地工程處發布新聞稿反擊，指相關說法不僅誤解現況，若貿然開發甚至可能破壞自然生態。一名資...
邱建富真退黨了！脫黨選彰化縣長 陳素月、魏平政回應了
年底彰化縣長選舉一波未平、一波又起，在民眾黨確定不提名前立委、中央委員蔡壁如，蔡壁如已宣布尊重決議、不會退黨參選，選局看似民進黨、國民黨兩黨PK對決塵埃落定，不過，前彰化市長邱建富今天（9日）退出民進黨，離開他加入39年的民進黨，將以無黨籍身分參選縣長，使得局勢演變出現「三腳督」局面。
獨家》美國外交圈對鄭麗文感到不安？華府學者揭密：曾感到困惑、但主張「耳目一新」
國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日，與美國智庫國防重點（Defense Priorities）亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）會晤，並且在美國哈佛大學校園內共進午餐。而對於這次會面，高德斯坦向《風傳媒》表示，美國外交政策機構確實是對於台灣政治舞台上，這位嶄新、而充滿活力的人物感到「相當困惑」。但在他個人來看，他與鄭麗文在緩和兩岸緊張局勢這......
國民黨新竹縣議員、鄉鎮長參選人確定了 竹北市長這天揭曉
中國國民黨新竹縣黨部8日舉行「民國115年5合1選舉提名資格審查委員會第2次會議」，通過年底新竹縣各區議員及鄉鎮長資格審查並提出建議輔選方式，各參選人將依程序提報中央黨部核定；已受全國矚目的竹北市長人選部分，本周將辦理黨內民調內參，15日公布勝出參選人，後續再與台灣民眾黨協調共同推出參選人。
青鳥網暴蔣萬安長子不罷手 脆友打臉揭「高級童軍」難度
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，當場頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子合照並摟肩玩自拍，互動溫馨。Threads卻有人出征質疑為何蔣萬安兒能得獎，引發網友炸鍋反彈，但竟有青鳥堅持批判，強調「敵人的親屬老幼一樣是敵人」。
蔣萬安回應遮蔭議題 北市人行道遮陽傘今夏施作
台灣夏天常常氣溫超過攝氏35度，因應高溫行人遮蔭需求， 民進黨台北市議員簡舒培指出，新北市早已試辦「人行道遮陽傘」，台北市喊二年依然零進度，並質疑台北市自動傘造價要620萬元。台北市長蔣萬安回應表示，相關設計已完成，今年夏天將於示範點施作；都發局也澄清，單座造價並非外界所稱620萬元，而是約146萬元。
鄭麗文宣揚1理念！藍黨員噤聲？他：奴性重
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文上任後大走親中路線，日前赴北京與中國領導人習近平會面；而在訪美期間，則稱要傳遞鄭習會後的訊息，外界質疑國民黨內制衡力道何在。對此，資深媒體人康仁俊今（9）日在...
「恭喜柯志恩終於翻身！」沈富雄揭2026兩戰區變數：藍營這縣市反而令人擔心
2026高雄市長選舉戰況激烈，《TVBS》日前公布最新民調顯示，國民黨高雄市長參選人柯志恩以39.7%支持度緊追民進黨參選人賴瑞隆的40.3%，兩人僅0.6個百分點的微幅差距。對此，前立委沈富雄在節目《TVBS戰情室》表示，他要恭喜柯志恩終於翻身了，現在他反而比較擔心的是國民黨新北市長參選人李四川，遇到民進黨參選人蘇巧慧，是很厲害的對手。沈富雄表示，應該......
最新民調2縣市恐變天？黃暐瀚：陷膠著戰
[NOWNEWS今日新聞]年底即將迎來九合一選舉，藍綠六都市長參選人陸續底定。資深媒體人黃暐瀚今（9）日分析近期民調表示，新北、高雄「陷入膠著熱戰」，屬一級熱區。黃暐瀚今日在臉書發文表示，觀察民調切忌...
求官說竟是自家人造謠？賴苡任證實
[NOWNEWS今日新聞]國民黨台北市議員賴苡任不滿去年大罷免期間，遭造謠向民眾黨高層求取新竹市府官位，怒告資深媒體人邱明玉求償200萬，沒想到卻扯出案外案，邱明玉請求傳喚國民黨桃園市議員黃敬平為證人...
中午來開匯／遭劍指補選立委？ 魏平政指「邏輯謬誤」：沒選上就是最後一場選戰
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 面對最新民調落後、地方傳出「反胃聯盟」，甚至傳出國民黨彰化縣長參選人魏平政在為未來的立委補選暖身等謠言，魏平政、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。魏平政駁斥為立委補選暖身的說法，痛批完全是邏輯謬誤，沒人會花費4倍的心血只為了等著選輸，「...
黃國昌爆「遭大老闆心疼挖角」！苗博雅「猛揪3疑點」開抓真實身分
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌近日推出新書回憶過往從政之路，掀起曾經合作夥伴大舉跳出來反駁黃國昌所寫內容，除了關於2018年以時代力量黨主席身分召集林昶佐、洪慈庸、高潞．以用等人上街，卻宣稱其他人在他閉目養神之際「不見了」，讓洪慈傭丈夫卓冠廷大暴氣先出過往之外，黃國昌更在新書發表會稱與「幾位跨越藍綠的文壇大老」餐敘期間，被勸離開政壇、邀請他去自己公司上班，讓不少網友聽了傻眼，台北市議員苗博雅則根據黃國昌言中透露3線索，試圖尋找黃國昌口中「前輩」的真實身分，結果出爐也讓他開酸了。