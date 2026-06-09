李四川「三重」台語唸法遭綠質疑 蔣萬安笑答神回

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國民黨新北市長參選人李四川近日將三重的台語唸作「Sam-tiông」而不是「Sann-tîng-poo」，遭民進黨基隆市議員張之豪質疑對新北不熟。對此，台北市長蔣萬安9日笑答，他太太教他唸「三重埔」，但是說「三重」也會通。（杜宜諳攝）

年底九合一選戰持續升溫，國民黨新北市長參選人李四川近日將三重的台語唸作「Sam-tiông」而不是「Sann-tîng-poo」，遭民進黨基隆市議員張之豪質疑對新北不熟。對此，台北市長蔣萬安今（9）日笑答，他太太教他「三重埔」，但是說「三重」也會通，幽默化解選戰「台語題」。

蔣萬安今日出席台北市議會市政總質詢，會前針對李四川遭質疑三重地名台語讀音問題回應。

蔣萬安用台語笑答，他太太教他唸三重埔（Sann-tîng-poo），「但是你說三重（Sam-tiông）也會通」。

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