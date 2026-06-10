李四川「三重」台語疑講錯遭綠營攻擊 侯友宜幫緩頰：大家聽得懂就好啦！

新北市長侯友宜10日幫李四川緩頰，表示不論是「三重(Sam-tiông)」或「三重埔(Sann-tîng-poo)」的叫法，他自己都有聽過，而他認為大家聽得懂就好了。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 年底新北市長選舉，國民黨提名參選人前台北市副市長李四川日前出席活動時，疑似把三重台語唸錯，遭綠營攻擊。這讓李四川今（10）日出席活動時怒嗆對方抹黑。對此，新北市長侯友宜也幫李四川緩頰，表示不論是「三重(Sam-tiông)」或「三重埔(Sann-tîng-poo)」的叫法，他自己都有聽過，而他認為大家聽得懂就好了。

李四川今日出席活動時表示，自己說了六十多年台語，過去常被質疑的是「台灣國語」，沒想到如今因選舉之故，連講台語也遭抹黑。他強調，不論稱「三重」或「三重埔」皆可，過去民進黨政治人物也有類似叫法，不能他人可說、自己說了就不行，直言選舉不必操作至此，更不應以此抹黑。

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侯友宜今日出席市政會議後接受聯訪。針對李四川台語遭綠營挑毛病一事，侯友宜表示，「三重」或「三重埔」的叫法他都聽過。他認為，地方稱呼最重要的是大家聽得懂、聽得順，因為語言本來就是溝通工具，也是情感連結，而只要大家都聽得懂、也都有在使用，就是好的稱呼。

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