李四川「三重」台語發音惹議 侯友宜：2種說法都聽過

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

針對國民黨新北市長參選人李四川的「三重」台語發音被指錯誤，新北市長侯友宜表示，三重和三重埔兩種說法他都有聽過。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人李四川近日因「三重」的台語發音「Sam-tiông」被指錯誤，不是常見的「三重埔」(Sann-tîng-poo)，引發討論。新北市長侯友宜今天表示，這2種說法他都有聽過，聽得懂就好。

李四川的「三重」台語發音「Sam-tiông」，遭民眾批評對新北市不了解，李四川說，台語是他的母語，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的爸爸蘇貞昌、賴清德總統也講「三重(Sam-tiông)」，不知道為何選舉到了，連母語也拿來抹黑？

廣告 廣告

蘇巧慧回應，「三重埔」聽起來很親切，但三重是現在的行政區，所以也是會用「三重」，語言就是會隨著時間進化，尊重大家的討論。

侯友宜今天在市政會議後，被問到三重的台語發音，哪一個用法正確？

侯友宜用台語回答，大家都有這樣講，「不管你怎麼說」，這2種說法他都有聽過，其實「聽有尚重要、聽有就好」(聽得懂最重要、聽得懂就好)，語言就是溝通的工具、感情的連結，大家都有在講、聽得懂就好。

【看原文連結】

更多自由時報報導

以退為進？江怡臻不選了 下一步地方熱議

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

李四川「三重埔」台語唸錯遭質疑 蔣萬安：三重嘛會通

藍營新北議員江怡臻 突拋放棄爭取連任震撼彈

