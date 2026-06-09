李四川「三重」台語發音被指錯 蘇巧慧：尊重大家討論

國民黨新北市長參選人李四川近日用台語念「三重」，被質疑發音錯誤，民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應(麥克風前)，語言就是會隨著時間進化，她都尊重大家的討論。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕國民黨新北市長參選人李四川近日用台語念「三重」，被質疑三重的台語發音「Sam-tiông」錯誤，而不是常見的「三重埔」(Sann-tîng-poo)，後續李四川競辦提到賴總統跟蘇院長也是念「三重」；民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，三重是現在的行政區，也是會用「三重」來講，語言就是會隨著時間進化，她都尊重大家的討論，能使用自己的語言來傳承文化都是好事。

蘇巧慧今陪同行政院長卓榮泰訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園前受訪，她表示，「三重埔」聽起來很親切，但三重是現在的行政區，所以也是會用「三重」，「語言就是會隨著時間進化，我們都尊重大家的討論」。

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蘇巧慧說，談到育兒，其實她就有「水獺媽媽巧巧話」的說故事頻道，在教大家更多地使用自己的母語。她說，能夠使用自己的語言，自己媽媽的話、爸爸的話來傳承文化都是好事，「我們鼓勵這樣的方式」。

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