李四川「三重」台語發音遭側翼圍剿 侯友宜緩頰：聽得懂最重要

新北市長侯友宜10日受訪指出，「三重」、「三重埔」兩種講法他都有聽過，其實聽得懂最重要，聽得懂就好了。（高鈞麟攝）

國民黨新北市長參選人李四川近期講「三重」的台語發音，側翼質疑唸錯發音，並非是常見的「三重埔」。新北市長侯友宜10日受訪指出，「三重」、「三重埔」兩種講法他都有聽過，其實聽得懂最重要，聽得懂就好了。語言就是一個溝通、感情的連結，大家都聽得懂，大家都有在講，聽得懂就好了。

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