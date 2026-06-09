李四川「三重」說法遭疑不道地 蔣萬安講台語救援：嘛ㄟ通

台北市長蔣萬安（左）、國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川，近日透過影片以台語介紹三重美食，未料「三重」台語說法被網友和綠營質疑不道地，李四川今（9日）受訪回擊，自稱講了60幾年的台語、是他的母語等，台北市長蔣萬安則端出太太教學緩頰，說太太教的台語說法是三重埔（Sann-tîng-poo），但唸作三重（Sam-tiông）也可以。

李四川近日在影片中以台語介紹三重一家滷肉飯，不過卻遭網友質疑台語說法不夠在地，民進黨基隆議員張之豪也發文討論，他開酸「李四川自稱『比所有的人更熟悉新北市』，然後，連三重的台語都講錯」，並教學到三重台語是Sann-tîng-poo，卻被唸成Sam-tiông，還佐以基隆、萬華念法都是類似案例。

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對此，李四川今出席活動時回應「真的笑死人」，並自稱講台語講了60幾年，還說台語就是他的母語，從小就開始講，李四川還提到，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的爸爸、前行政院長蘇貞昌，還有總統賴清德也講過「Sam-tiông」，他認為，為了選舉連母語也拿來抹黑；蔣萬安今被問到相關話題時，用台語回應，太太教他的是三重埔，但三重也會通。

對於蘇貞昌、賴清德也講三重質疑，張之豪也進一步做台語地名教學，表示台灣原本在地俗稱與用詞早已存在，但在中華民國政府來了以後，所有地名強行用了中文，讓原本的台語用字必須刪減修改，在行政機關、政府公文最明顯，他以三重舉例，在地就叫三重埔，但用台語講行政用詞時，像是「三重區公所」就無法被叫為「三重埔區公所」，為此說明，蘇貞昌與賴清德過往提及三重時，是為了講出地方建設，像是「三重商工地下停車場」等，才會出現「Sam-tiông」。

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