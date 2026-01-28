李四川、劉和然協調時程出爐 藍營新北市長人選最遲2／15拍板

台北市副市長李四川（左）與新北市副市長劉和然（右）將透過黨部啟動新北市長候選人協調。（圖／黃摯恩後製／黃耀徵攝）

隨著11月底地方縣市首長選舉腳步逼近，各政黨陸續完成人選布局。國民黨在新北市長選戰方面，目前潛在候選人包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然。國民黨新北市黨部昨（27）日確定初選機制與最終時程表，最遲將於2月15日排板人選。

國民黨本週預計邀集黨內有意參選新北市長的人選展開協調，目前被黨內力供參選的李四川，以及現任市長侯友宜的「左右手」劉和然皆將出席。觀察近期多份民調，藍營人選對上民進黨立委蘇巧慧時，媒體聲勢長期居高的李四川整體支持度仍具明顯優勢。不過，劉和然近來聲勢也有後來居上之勢，選情逐漸升溫。由於新北市被視為藍營年度選舉的關鍵戰區，加上民眾黨主席黃國昌是否參選，以及「藍白合」能否整合成功，均成為外界關注焦點。

談及黨內初選機制，劉和然先前表示，只要機制公平、不破壞黨內和諧，他並未預設立場，也希望進一步了解黨部所掌握的相關資料與民調結果，並聽取李四川的想法。國民黨新北市黨部主委黃志雄則在接受《中央社》電訪時指出，協調方式不拘形式，目前黨部與雙方均保持良好溝通，至於協調的時間、地點與方式，將尊重當事人意見，整體目標仍是整合共識、爭取勝選。

針對黨內整合進度引發部分基層焦慮，黃志雄也坦言，最理想狀況當然是透過良性協調，順利完成整合；若雙方意見仍無法取得共識，則將依照黨內既有機制進入初選程序。他並透露，新北市長提名人選最遲將於2月15日、農曆春節前拍板定案。

