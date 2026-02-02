李四川、劉和然將碰面？傳藍今晚協調新北人選 李乾龍曝與侯友宜通話：不方便再催

2026縣市長選戰逐漸逼近，在新北市長人選上，民進黨已定於一尊，由立委蘇巧慧出戰，民眾黨則是有黨主席黃國昌表態角逐，目前國民黨卻仍未確定。台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然是藍營熱門潛在人選，據傳將於今（2）日晚間碰面協調。對此，國民黨祕書長李乾龍受訪時強調，自己沒收到通知，交給地方黨部處理。

針對藍營新北市長人選未定，根據中時報導指出，外傳兩大熱門潛在人選李四川、劉和然可能會在今晚見面協調。對此，國民黨祕書長李乾龍受訪時強調，對於是否有所謂「李劉會」，目前並不清楚，「今天不知道，也還沒通知我」，他直言，相關會面安排並非由他掌握，而是由地方黨部依既有機制處理中。

李乾龍也透露，他已向新北市長侯友宜通過電話，侯友宜則回應「叫我不要擔心」，並表示會協助聯絡、妥善處理相關協調事宜。他對此表達感謝，強調既然市長已居中協調，「我們就不方便再去催了」。

