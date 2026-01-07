李四川、劉和然新北市長之爭 國民黨：議會會期後會有較完整結果

國民黨副秘書長李哲華。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，新北市長提名整合成藍白指標。國民黨副秘書長李哲華今天表示，新北市還是會按照提名作業規定，新北市黨部已經先進行溝通協調，「在議會會期後，會做一個比較完整的結果」。

李哲華指出，藍白有各自提名節奏，在預計藍白合縣市中，新竹市已有共識禮讓現任市長高虹安，宜蘭縣與嘉義市部分民眾黨已完成徵召，但國民黨內部還在溝通協調中，進度雙方有默契。

李哲華說，平時與周榆修保持密切聯繫，目前共識，合作部分將先著墨縣市共同願景，提名部分是第二階段。

