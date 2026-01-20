李四川、劉和然誰出線？侯友宜這句話藏玄機

▲新北市長侯友宜透露，他會「扮演好自己的角色」，在適當的時機找出最適合的人。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 2026即將舉行地方首長選舉，國民黨新北市長人選尚未底定，而外界盛傳藍營農曆年前將徵召現台北市副市長李四川，有意角逐的現新北市副市長劉和然則表示願尊重機制、君子之爭。對此，新北市長侯友宜今（20）日也坦言，他會「扮演好自己的角色」，在適當的時機找出最適合的人。

侯友宜對人選的態度備受外界關注，他今受訪被問及此事時提到：「請大家放心，我會扮演好我自己的角色，在適當的時機找出最適合的人，希望我們所有的市政不斷延續下去，讓更好的人來為我們新北市民服務。」

而針對李四川現在知名度和人氣都比他高，劉和然昨接受專訪坦言，不管是任何場合，只要黨的機制出來，他一定是尊重。現在就他的了解是，黨中央把新北市這次的提名先授權給新北市地方黨部處理，那地方黨部在處理的過程中會訂預估的期程，再搭配台北市議會時間，所以他們有經過了一些整體的考量，目前是訂出1月底左右。

