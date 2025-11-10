李四川：擬14日與新壽解約 金額約44.3億元

（中央社記者楊淑閔台北10日電）輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地，北市府擬14日與新壽簽解約協議書。副市長李四川今天說，會計師審查解約金約新台幣44.3億元，朝黃仁勳明年來台可動工為目標。

因應颱風鳳凰襲台防災，台北市災害應變中心召開的颱風整備會議，會前媒體聯訪，市府與新壽解約進度受關注。

台北市長蔣萬安說，希望在這一週可以順利完成整個與新光人壽合意終止契約的程序，當然還要經過議會，希望在這一週也可以經過議會的審議，然後新壽要召開臨時董事會通過，本週是有機會可以順利完成。

會後李四川具體說明，今天下午下班前公文會送到市議會，原則上希望週三排入大會，如果大會通過，新壽預定週四開臨時董事會，原則上希望在這個週五（14日）把終止契約簽定。

媒體追問合意解約金是否有調整，李四川說，上週經過2名會計師審查，原來新壽提了44.7億元，經過審查減少4000多萬元，大概是44.3億多元。

媒體再問會計師是否認為新壽高估成本。李四川說，審查詳情他不了解，這是會計師的專業審查。

是否跟輝達執行長黃仁勳本人進行正式簽約，李四川說，沒有跟黃仁勳約定，但是輝達主管不動產的副總裁這個月會跟市長蔣萬安碰面，輝達的先遣部隊大概在下週會先來，而投資計畫書、建築師設計等，現在都同步在進行。

市府是否在農曆年前跟輝達簽約，李四川說，應該蠻樂觀，如果投資計畫書送來的時間比較短，原則上可以提前。

動工時間方面，李四川說，希望盡快擇定建築師，除了都市計畫的變更以外，有關設計，包括請照的部分，會同時進行，會朝明年6月2日黃仁勳到台灣來的時候能夠動工的目標來前進。至於設立台北分公司，輝達審慎評估中。（編輯：方沛清）1141110