李四川：新壽提解約金約44.7億元 盼7日簽協議書

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北5日電）輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川今天說，已收到新光人壽提出解約金額約44.7億元，看起來還算合理，希望7日就能簽解約協議書。

台北市長蔣萬安今天率局處首長赴議會專案報告「爭取輝達（NVIDIA）海外總部設立台北的用地規劃」等議題並備質詢。

國民黨台北市議員曾獻瑩質詢表示，與新光人壽就北投士林科技園區T17、T18基地的解約分手費，會由誰買單。

蔣萬安答詢表示，會以轉嫁到權利金內方式由輝達支應，絕對不會讓市民買單。台北市地政局長王瑞雲補充，除了新壽原先繳納給市府金額外，輝達已表達願意概括承受其他增加的成本。

李四川會後接受媒體堵訪表示，已收到新壽正式來文，解約金額共約新台幣44.7億元，扣除本來就繳給市府的34.4億餘元，差額大概近10.4億元，與原先市府估算的8億多元相比，主要是因為新壽還有繳納約1億元稅金給中央，以及雙方對資金成本計算方式不同。

他說，看起來這些的確是成本，還算合理，接下來雙方都會找會計師審查，希望這週就能確定金額、7日簽解約協議書，再來就能在議會核定後支付這筆錢，然後辦理地上權塗銷，並進行都市計畫變更及輝達投資計畫書審查等作業。

李四川表示，解約時會動用台北市實施平均地權基金，扣掉新壽已繳納給市府的金額外，近10.4億元的差額會在與輝達協議權利金時拿回來。（編輯：陳仁華）1141105