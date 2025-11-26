李四川「施政並非穿著漂亮」蘇巧慧：只是一種稱讚。曾薏蘋攝

曾薏蘋／台北報導

民進黨中執會今（26）日提名立委蘇巧慧參選新北市長。今被問到，上週受訪時提到自己有「年輕、有創意、會做事」的優勢。遭台北市現任副市長李四川指「施政並非穿著漂亮」。民進黨性別平等事務部提出譴責；蘇認為，李應該不是帶有惡意，「他應該只是覺得我們穿得蠻漂亮的，只是一種稱讚」，其實「我們也可以漂漂亮亮、也可以很會做事」，這是不衝突的。

蘇巧慧指出，在新北市，和其他政黨可能的候選人之間的差異也是很「巨大」的，如果她出戰新北市長會用什麼樣的策略，其實她的策略就是非常的公開坦白、非常的勤奮，只有這樣，政治沒有第二條捷徑。

被問到國民黨跟民眾黨的候選人還不確定，傳出民眾黨黃國昌已經決定，就是要選？會不會最後真的「三腳督」？蘇巧慧指出，不管回答什麼，等一下又說她有意見，但她確實是只在意自己的步調，從要參選開始、被徵召開始，其實就是朝著一對一的選戰準備。

她說，所以任何的充實自己的條件也好、想像評估外在的環境也好，都是以「一個對手」這樣子的選戰來做準備。所以未來不管對手是誰，或者不管是有任何黨有什麼樣的變化，都還是會照著自己的步調持續前進。

