李四川「最後一次記者會」蔣萬安急喊不要 藍營新北市長有望13日揭曉

輝達海外總部落腳北士科邁向最後一哩路，今（11）天下午由蔣萬安召開記者會宣布完成簽約，而先前李四川就對外表態，等輝達簽約完畢，將宣布自己下一步是否投入新北市長選舉，今天上午被問到選舉問題，他再次回應等簽完約再說，倒是台北市長蔣萬安與李四川同台時，不斷大讚李四川推動都更政績。

傳與輝達簽約後選新北？ 李四川：簽約完再說

細數台北公辦都更成果，蔣萬安特別點名李四川功不可沒，不僅積極推動都更，輝達海外總部落腳北士科，也預計在今天完成簽約，難道也意味著蔣市長「放手時間」也到了嗎？對此他笑說，「要過年了，什麼都最後一次」，他表示只要李副市長在崗位上一天，就是全力為台北市打拚。

頻頻被問何時讓李四川投入新北選戰，蔣萬安心情還是有點拉鋸，而川伯本人就坐在台下大笑回應，但輝達正式簽約完畢之前，不談下一步規劃似乎是兩人共識，李四川表示簽完一定會跟各位報告。

鄭麗文、侯友宜、李四川13日將同台 藍營新北市長人選有望揭曉

保密到最後一刻，只是藍營期望農曆年前拍板新北市長提名人選，眼看時間倒數，外傳新北市長侯友宜還為此向國民黨副主席李乾龍掛保證，一定會妥善處理，甚至13日在新北地方宮廟先嗇宮活動上，黨主席鄭麗文、侯友宜、李四川都將同台，提名人選有望當場揭曉。

侯友宜表示13日放假的前一天行程非常忙碌，以市政工作為最主要；民眾黨新北市長參選人黃國昌也說，期待對李四川可以是一場可以跨越世代的君子之爭。輝達簽約邁向最後一哩路，2026新北市長戰況如何變化，就等李四川親自揭牌。

台北-新北／蔡昀彤、馮浩宇

