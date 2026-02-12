李四川：與黃國昌君子之爭 勝者代表藍白選新北

（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市副市長李四川昨天宣布請辭備戰新北市長選舉。他今天表示，藍白合相當重要，會與民眾黨新北市長參選人黃國昌君子之爭，並尊重黨內機制，誰勝出就由誰代表藍白參選。

李四川昨天宣布，將在2月底請辭台北市副市長，3月回到新北市爭取國民黨提名，投入下屆新北市長選舉。新北市長侯友宜與副市長劉和然分別在臉書發文表態支持。

李四川今天接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，他很敬佩侯友宜，並認為劉和然的口才很好、具魄力，對新北市貢獻很多，很謝謝劉和然願意幫忙他。

李四川說，昨天晚間跑完局處尾牙行程後，他有致電劉和然，但可能時間太晚了，劉和然沒有接電話，所以他有在劉和然臉書留言表達感謝，之後會再找時間去拜訪、請教對新北市的建議及想法。

談到與民眾黨的合作，李四川表示，藍白合作相當重要，他會與黃國昌君子之爭，並尊重國民黨內的機制與協調方式，也不排斥用民調決定，誰勝出就由誰去代表藍白參選，因為施政需要多數贊成才能順利推展。

李四川透露，黃國昌日前有意來拜訪他，但當時他還沒決定參選新北，也不是國民黨提名人，沒有身分跟黃國昌談，所以回覆說未來若有機會再與黃國昌請益，尤其黃國昌在立法院的戰鬥力與反應速度都是他該學習的優點。

至於家人是否支持，李四川說，太太從頭到尾都反對到底，只要談到選舉都會避開討論，所以他有時會為了避免造成壓力而瞞著太太一些事情，「說實在有點對不起她」，但之後就交給新北市民決定了，若市民願意支持，他也願意付出。

李四川表示，他不懂選舉，口才又不好，且他喜歡活在當下，扮演什麼角色就把什麼角色做好，所以等過完年、辭職後再來討論新北市的建設。他認為，選舉是做討好人的事，施政則是做得罪人的事，難以得到所有人支持，但該做的事就要排除所有困難、勇往直前。

被問到團隊是否已成形，李四川說，他沒有選舉團隊，但絕對有很強的施政團隊，選舉固然重要，但目的終究是要找個能幹的、能解決問題的人，他要向所有新北市民呼籲，要選一個強而有力的施政團隊，而不是很厲害的選舉團隊。（編輯：張銘坤）1150212