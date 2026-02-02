李四川「談新北願景」要動了？國民黨新北市黨部主委鬆口：最終人選這時出爐

藍綠白積極備戰年底九合一大選之際，新北市人選卻遲遲未拍板，令支持者相當憂心；呼聲最高的台北市副市長李四川，則在日前分享內湖樂活夜櫻季照片的同時，喊話希望新北市「是一個更有花的城市」，引起熱烈討論。國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）日接受訪問指出，藍營內部預計2月15日推派人選，3月底會與民眾黨主席黃國昌協調。

資深媒體人黃暐瀚在《暐瀚撞新聞》節目中，針對新北市選戰訪問黃志雄，得知藍營將在2月15日之前決定新北市長人選，將從李四川、新北市副市長之中擇一出戰，決定方式則不限於協調、民調或初選。

至於藍白之間的整合進度？黃志雄指出，3月底將由藍營代表與黃國昌進行協調，推派最終人選，不擔心黨內分裂、三腳督的問題，更不擔心李四川與新北市長侯友宜不合。

另外黃志雄補充，新北藍營議員現任為32席，希望能在提名36席的情況下，搶下實質過半的34席，也看好民眾黨拿下3席以上、成立黨團，且不反對藍營市長參選人為白營小雞站台。

