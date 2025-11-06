李四川：輝達研議在台北設子公司 市府最快下週與新壽簽解約協議

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

輝達海外總部將設在北士科T17、18，目前持有地上權的新壽也願與北市府合意解約。台北市副市長李四川今（6）日受訪時說，已在做新壽提出的項目及憑證審查，如果沒問題新壽要經過臨時董事會同意，可能要到下周才會簽訂解約協議書。李四川也說，輝達正在研議在台北設子公司。

李四川。（圖／資料照）

李四川今天被問到明天是否會與新壽簽定協議書時說，今天、明天市府請的會計師，已經在做新壽提出的項目及憑證審查，原則上若沒問題，可能新壽要經過臨時董事會，或要到下周，若新壽臨時董事會同意，才會簽訂解約協議書。

而輝達在台灣登記有3家法人，分別為輝達新加坡公司、輝達香港控股公司與輝達英屬維京群島公司，北市府會跟哪間公司簽約？台北市長蔣萬安上午說，他認為輝達不能只是用新加坡或是維京群島公司來對接簽約，希望能在台北設立公司，而且要有一定的資本。李四川說，輝達會考慮在台北設子公司，原則上輝達現在正在研議。



