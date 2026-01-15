李四川、郭音蘭聯名好事發生

農曆春節將至，力拚連任的台北市議員、欲爭取提名參選議員的新人紛紛推出馬年春聯、斗方，吸引選民目光。國民黨議員擬參選人郭音蘭15日曝光與台北市副市長李四川聯名的「好事發生」春聯，取用馬字的英文「Horse」與「好事」諧音，祝市民新年好事連連，民眾黨議員陳宥丞推出「立馬舞吉」、民進黨議員擬參選人劉品妡「馬上有錢」主打財運亨通吉祥話，近日喜獲麟兒的民眾黨議員黃瀞瑩則推出「馬上得子」，和大家分享「好運」。

前台北市政府副發言人郭音蘭爭取國民黨提名參選中正、萬華議員，她昨公布與李四川聯手推出別具巧思的「好事發生」春聯及斗方，並透露是取用馬字的英文「Horse」與「好事」的諧音，搭配可愛花生圖案，祝福每位市民在新的一年都能「好事（Horse）發生」。

擁有10年幕僚經驗的郭音蘭說，與李四川聯名製作春聯，盼透過結合「川伯」專業市政能力與她基層活力的「川蘭連線」，能在馬年為民眾帶來更多好事。

陳宥丞表示，「立馬舞吉」在文字上是祝福大家「立刻有錢」，同時在台語的語境中，「立馬」是台語的「你也有」、「舞吉」則是「有錢」，他強調，真正的國泰民安應該是建立在「我有你也有」的共好基礎上，因此春聯不僅是財富的祝福，更是對這社會的期許。

爭取代表民進黨參選大安、文山區議員的劉品妡推出「馬上有錢」、「金馬佳賀」、「一馬當先」斗方，與民進黨議員許淑華的「馬上發財」斗方，主打喜氣十足的財運吉祥話，2人皆搭配自己的動漫插畫，增加親切感及辨識度。

近日產下兒子「劉一手」的黃瀞瑩發送充滿家庭喜氣的「馬上得子」、「馬來瑩福」春聯，她分享馬上得子是她喜獲麟兒的喜悅，馬來瑩福則是身為民意代表的她給市民的承諾，另有限量簽名版，民眾反應相當熱烈。