李四川、黃國昌要見面了！蔣萬安：對「川伯」當然有信心

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台北市長蔣萬安(前排左三)今天出席基北北桃減碳頒獎記者會，被問到新北市長選情，強調對國民黨徵召的「川伯」李四川有信心；前排右三為基隆市長謝國樑、前排右二為桃園市副市長蘇俊賓、前排左一為新北市副市長劉和然。(記者張嘉明攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨新北市長參選人李四川今(15)日終於將與民眾黨新北市長參選人黃國昌見面，外界視為「藍白合」重要一步。台北市長蔣萬安上午受訪被問到對「川伯」有信心嗎？他回應「當然有」，還意有所指地轉頭望向後方、原本也要角逐新北市長的新北市副市長劉和然。

國民黨、民眾黨今日將舉行「新北工作小組會議」，李四川將與黃國昌見面。蔣萬安今天出「基北北桃減碳大聯盟頒獎典禮」，記者會前接受媒體聯訪時被問到是否對李四川有信心？他回應，「當然有」，一定會跟「川伯」共同努力，並轉頭望向站在後方、原本要跟李四川角逐黨內提名的劉和然。

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蔣萬安表示，他對「川伯」當然有信心，一定會跟「川伯」一起攜手共同努力。

蔣萬安話音剛落，隨即笑著轉頭看向後方的劉和然，強調劉和然稍早也有提到，「我們都很樂見，也一定會全力支持」；劉和然也報以燦笑回應，現場氣氛一片和樂。

台北市長蔣萬安。(記者董冠怡攝)

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