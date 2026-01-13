李四川、黃國昌、劉和然誰選新北市長？ 鄭麗文透露「這時」提名

國民黨主席鄭麗文。（資料照片／陳愷巨攝）



九合一地方選舉腳步逼近，民眾黨主席黃國昌日前公開向新北市民喊話，希望獲得4年時間接受檢驗。新北市副市長劉和然也早已表態有意投入選戰。不過，國民黨主席鄭麗文去年底曾表示，新北市長選舉應不會舉行初選，並點名盼徵召台北市副市長李四川參選。鄭麗文今天（13日）進一步指出，黨內期盼能在農曆年前完成提名作業，之後將啟動藍白協商機制，或透過民調等類似初選方式，共同推舉人選。

鄭麗文表示，黨中央與地方黨部針對新北市長人選持續進行密切協調與溝通，就她所掌握的情況，目前整體過程相當順利，也十分暢通，有機會透過內部協調產生共識人選。她指出，若一切進展如預期，「自然希望在農曆年前完成提名」。

廣告 廣告

對於是否會與黃國昌進行協調，鄭麗文直言「當然會」。她說明，程序上將先完成國民黨提名，而民眾黨在部分縣市也已先行提名人選，待雙方各自完成提名後，即會啟動兩黨的協商、協調機制，透過協商協調，或是公開、類似初選的民調等方式，促成藍白合作、共推人選。

吳子嘉分析藍營5縣市有失守風險

針對美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，國民黨在2026年選舉可能面臨挫敗，並點名新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣等5個執政縣市有失守風險，鄭麗文回應表示，國民黨對2026選舉始終抱持如履薄冰、戰戰兢兢的態度。她強調，國民黨目前的執政成績與版圖來之不易，不敢忘記民眾的期待與支持，各執政縣市也努力交出亮眼成績單，自然希望能夠延續執政。同時，對於長期由民進黨執政的南部地區，也期盼有所突破。

鄭麗文指出，黨內雖然有信心，但仍會全力以赴、審慎以對。她也提到，各式民調、評估與預言向來眾多，距離年底投票仍有近一年時間，現階段下定論仍言之過早。她強調，黨中央目前正全力推進兩項工作，一是順利完成黨內提名，二是持續推動藍白合作，而目前藍白合作進展順暢，包括共同推出「未來帳戶」等政策，因此整體氛圍仍維持樂觀。

（延伸閱讀：快訊／民進黨高雄市長初選民調出爐 賴瑞隆以0.61％差距打敗邱議瑩）