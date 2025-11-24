李四川1句嗆蘇巧慧引戰？他轟性平部太安靜
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委蘇巧慧近日接受徵召，將代表綠營角逐2026新北市長，藍營部分，現台北市副市長李四川呼聲高，而2人近日一來一往，引外界關注。其中，李四川一句：「施政非穿著漂亮」，遭前民眾黨中央委員張益贍今（24）日跳出來為蘇巧慧發聲，他指出，李四川說這句，但民進黨性平部李晏榕和婦女團體，卻安靜到沒有任何聲音。
蘇巧慧近日提及自己主打年輕、創意會做事，遭李四川反嗆，執政本身並不是穿著漂亮，政績才是最好的表現，蘇巧慧則再回：完全認同，自己穿著打扮一向得體為宜。
未料，名嘴張益贍今發文指出，李四川批蘇巧慧：「施政非穿著漂亮」，民進黨性平部李晏榕和婦女團體，安靜到沒有任何聲音。發文一出，底下網友也紛紛跟進狠批綠營性平部：「他們槍口對內不對外」、「為派系而生的性平部」、「就跟環團一樣矯情」、「有這個單位存在？」。同時，也有網友批評李四川：「國民黨不適用性平」等。
