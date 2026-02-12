李四川2月底辭職選新北市長 被揪3年前說＂要選早就選了＂

政治中心／王云宣、李志銳、SNG 台北報導

台北市副市長李四川，昨天（12日）下午發文表態二月底將辭職，正式投入新北市長選戰，如今不只曾表態參選的新北市副市長劉和然，公開力挺，新北市長侯友宜也表達支持，不過就有網友翻出，2023年在台北市議會，李四川被綠營議員問到"是否會選新北市長"，當時的他表示"要選早就選了"。





李四川辭職選新北市長 被揪3年前說「這句話」

台北市副市長李四川宣布參選年底新北市長 預計二月底請辭（圖／民視新聞）

台北市副市長李四川，宣布請辭參選新北市長後，隔天一早現身廣播專訪，公開感謝新北市現任正副市長力挺。

李四川辭職選新北市長 被揪3年前說「這句話」

新北市藍白合目前尚無定數 李四川表示尊重黨的協調（圖／民視新聞）

日前早先一步表態參選的劉和然，在李四川公開後，選擇退讓，儘管李四川2月底才要辭職，但"藍白合"也是他正面對的首要課題。

李四川辭職選新北市長 被揪3年前說「這句話」

李四川2023年曾經在台北市議會備詢時表示＂要選早就選了＂ 如今宣布參選昔日談話也被翻出（圖／民視新聞）

李四川參戰，藍營大咖紛紛表態支持，但似乎忘了，2023年的他，曾公開說過＂要選早就選了＂，當年的肯定句，如今李四川打臉自己，面對提問，只強調3月正式起步，就會一一對外回應。





