李四川2026戰新北呼聲高！ 原民議員贈「戰袍」：非你莫屬

2026九合一大選將至，台北市副市長李四川今天（2日）在議會被問及是否參選新北市長時，他表示，確實說過願意承擔，但也強調「現在還沒有人叫我承擔」。國民黨台北市議員李傅中武送上賽德克族戰袍背心，代表原住民族喊話「新北市長選舉非你莫屬」。

李傅中武向李四川致贈「賽德克族戰袍」。（圖／中天新聞）

台北市長蔣萬安今天下午率市政團隊進入議會進行施政總質詢，李傅中武在質詢時向李四川提問，目前輝達在北士科設立總部一事已經大致底定，是否已經準備好要承擔新北市長選舉的重責大任？李四川回應，今天是市政總質詢，而且是在台北市，所以不談新北市。

李傅中武送上賽德克族的戰袍背心，表示自己代表原住民族希望李四川能夠承擔，「新北市長選舉非你莫屬」。（圖／中天新聞）

李傅中武進一步追問李四川，日前曾公開表示如果需要承擔的話會願意承擔，李四川直言自己有說過沒有錯，「不過現在還沒有人叫我承擔」。隨後李傅中武送上賽德克族的戰袍背心，並表示他謹代表原住民族，希望李四川能夠承擔，並強調「新北市長選舉非你莫屬」。

李四川穿上「戰袍」後接受質詢。（圖／中天新聞）

李四川穿上李傅中武致贈的賽德克族戰袍背心後，繼續接受質詢，李傅中武還對他說，「李副你可以提前做市長的預習、暖身。」

