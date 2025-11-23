李四川2026戰新北快了？他曝「最佳參選時間點」

台北市副市長李四川日前在2026年地方選舉中表達了願意承擔新北市長候選人職責的意願。他指出，如果國民黨需要他參選，他不會拒絕。國民黨新北市議員林金結認為，李四川如果能在明年3月1日投入選舉，將是最佳的時機。

李四川表示，如果國民黨需要他參選，他不會拒絕。（圖/資料照）

林金結22日在友台政論節目《頭家來開講》中表示，民進黨的蘇巧慧現在勤跑行程，國民黨也應該啟動選戰相關行程，特別是在輝達事件結束後，李四川的參選時機將會更加成熟。

被問到輝達結束後是否要放李四川選新北，蔣萬安表示離選舉還有一段時間，現在就是專注市政工作。（圖/資料照）

至於何時是李四川最好參選時間點，林金結認為，北市府和輝達有可能會在明年農曆年前簽約，大概預估10月左右會動工，之前新北市長侯友宜的選舉也是在3月1日開始投入選舉，因此他希望李四川能夠按照此時程，若明年3月1日能夠投入新北選舉，是最好的時間點。

李四川日前接受採訪時表示，雖然選舉還有一段時間，但如果黨內有需要，他會考慮參選。台北市政府近期與新壽完成解約協議，外界普遍解讀李四川的任務已經告一段落，準備全心投入新北市長選舉。台北市長蔣萬安昨日在出席活動時被問及李四川的參選問題時表示，離選舉還有很長一段時間，現在應該專注於市政工作。

