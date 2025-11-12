李四端把電動巴士開進廠 《大雲時堂》專訪華德動能董事長蔡裕慶

圖▲《大雲時堂》主持人李四端專訪華德動能董事長蔡裕慶(左)，兩人坐在模型車上了解大電巴的全部結構。

【記者張嘉誠／綜合報導】

從零到卓越的經營哲學 挑戰電動巴士邁向國際

台灣電動巴士龍頭「華德動能」以「追求卓越，不甘優秀」為企業信念。董事長蔡裕慶近日接受李四端主持的《大雲時堂》專訪，分享從燃油車跨足電動車的關鍵抉擇，以及帶領團隊打造新能源藍海、邁向國際的歷程。

圖▲李四端帶著「大雲時堂」觀眾，開箱台灣驕傲-華德動能電動巴士智能生產線。

節目開場，李四端親自坐上華德電動巴士駕駛座，開進位於台中梧棲的智慧廠區。這座全台最大電巴製造基地，從車體焊接、三電系統到整車組裝，全程自動化生產，展現MIT製造實力。廠區每個細節都由蔡裕慶親自規劃，體現他「以終為始」的管理哲學。

廣告 廣告

蔡裕慶指出，華德動能從柴油車轉向電動車，是「不突破就等著被淘汰」的抉擇。他認為，「優秀是短期表現，卓越才是長期自我超越。」早在十多年前，他就預見化石燃料終將枯竭，決定投入電動車技術，選擇市場潛力更大的電動巴士，在梧棲打造全台最大製造中心，技術從台灣出發、走向國際。

進軍日本市場時，華德採取創新策略，不直接賣新車，而是以ESG概念協助日本業者將10年以上柴油巴士改裝為電動巴士。華德提供電池、電機、電控「三電系統」作為「心臟」，保留原車體，不僅省成本，也讓續航力從30公里提升到200公里以上。目前已取得日本約10%市占率，並與東京大學新創NExT-e、住友、豐田通商與東京電力等企業合作。

圖▲蔡裕慶說明電巴在廠區內的移動式製成過程，其中蘊藏不少華德動能專利技術。

蔡裕慶強調，華德動能不只是造車，而是打造「智慧交通生態系」。從太陽能、儲能、充電排程、電池租賃到預測維修，皆可透過「戰情室」遠端監控運行數據，確保安全與效率。同時與南開科技大學合作成立「南華汽車維修技術服務公司」，培育電動車維修與能源管理人才，厚植台灣新能源實力。

展望未來，他說政府推動2030年市區公車全面電動化已是趨勢，電巴將成為「行動的第二空間」，可作為移動教室、辦公室或社區服務站。他笑說：「夏天上電巴睡午覺，是最舒服的地方──安全、安靜又節能。」

此集《大雲時堂》YT頻道連結: https://reurl.cc/NNZLyx