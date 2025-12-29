李國修冥誕前夕...王月震撼揭開顱手術續命 最大遺願喊話亡夫：務必來接我

王月（右圖右）感謝醫生治療，及親友陪伴。翻攝王月臉書

60歲資深演員王月震撼揭露自己動了開顱手術，因昏倒頭撞地，開顱拿出血塊。明天就是已故「劇場大師」丈夫李國修冥誕，而她這週將接受「顱骨復原」手術，王月也喊話亡夫：「最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。」

王月文中多次感念自己的狀況很幸運，也有親人、朋友陪伴、幫忙祝禱，「但也正因如此，這一個月讓我看見了很多光。」但坦言還是會難過掉淚，並心想是否還有遺言未交代，「但其實…我最想說的是一直給我幫助和鼓勵的朋友，雖然我現在沒有太多的體力可以一一好好的感謝您們，但請一定要接收我的萬千謝意。」

廣告 廣告

王月（中）曾分享李國修（左）與大S生前合照。翻攝王月臉書

人生轉彎感嘆「生命際遇」 自嘲：在家也要戴安全帽

王月也感嘆：「但也正是在這樣的時刻，我才明白，人生裡有些關卡，並不是我們選擇的，而是生命，在某一刻，輕輕轉了一個彎。這樣的轉彎，有一個名字，叫做『生命際遇』。」最後也不改幽默自嘲：「在家是不是也要戴安全帽了。」

王月透露自己動了開顱手術。翻攝王月臉書



回到原文

更多鏡報報導

60歲王月驚吐動開顱手術！震撼病床照曝光 頭蓋骨少一塊「每口呼吸都困難」

快訊／翁倩玉驚傳病倒！75歲國寶影后半夜狂吐緊急取消記者會

黃子韜驚吐動開顱手術縫43針！差點變植物人 「扛過來了」自嘲：腦子不大好