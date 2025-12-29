李國修冥誕！60歲王月昏迷緊急開顱「頭蓋骨少一部份」 屏風表演班發聲

娛樂中心／施郁韻報導

資深藝人王月在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊。（圖／翻攝自王月臉書）

60歲資深藝人王月逾1個月未更新社群動態，透露上月26日在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，王月在加護病房昏迷5天後甦醒，隨後轉回一般病房。對此，屏風表演班也在臉書發聲。

王月在臉書發文寫下「這一個月我得了一個大病，對我來說非常不容易」，回憶本月初轉回一般病房後，才發現自己頭蓋骨少了一部份，每次呼吸都變得格外吃力，詢問醫師後才得知腦部受到大氣壓力影響，待頭蓋骨復原後才會明顯改善。歷經生死關頭，她也有感而發「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕」，重活一次比以前知足。

王月11月26日暈倒後緊急動刀，兒子在手術前簽下「生命急救同意書」，女兒當天在釜山也立即改了機票馬上回到台北，所幸手術順利，「之後在加護病房昏迷了5天，8天後12月3日才轉到一般病房，也因此知道原來頭蓋骨少了一部分，每1天、每1口呼吸都變得很困難。請教了醫生，才知是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，就會發生這些狀況，等頭蓋骨蓋回去就會好很多」。

王月表示，「這周我將接受『顱骨復原』手術，不知是不是還有這麼多的幸運，可以度過，心中有不安，也有更多感恩。雖然還是會掉淚，心中會常想著我是不是還有什麼遺言沒有交代，但其實……我最想說的是一直給我幫助和鼓勵的朋友，雖然我現在沒有太多的體力可以一一好好的感謝您們，但請一定要接收我的萬千謝意」。

王月提到，30日是亡夫李國修冥誕，「最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。」最後仍不改幽默寫下：「在家是不是也要戴安全帽了。」

對此，屏風表演班也在臉書發聲，「祝我們最愛的月姐一定順利度過這一關！」喊話「我們不能再失去妳」，眾多粉絲也湧入留言加油打氣。



