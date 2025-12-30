李國修70歲冥誕 樊光耀感恩惜福

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人王月29日公開1個月來的生死關卡，透露上個月26日在家中不慎暈倒、頭部撞地後當場昏迷失去記憶，緊急送醫後接受開顱手術取出血塊，撐過加護病房昏迷5天的關鍵期，但又再度要面對顱骨復原手術，王月坦言心中有不安，但更多的是感恩與被接住的力量。

昨(30)日是已故「劇場大師」李國修70歲冥誕，藝人樊光耀感性在臉書發文：「今天是國修老師70歲冥誕，而昨天王月公布近況，讓人捏把冷汗，心疼不已。故人已遠，懷念無限；生者且行，惜福有為。緬懷老師，祝福月姊。感恩，祈福。」

至於面對即將到來的顱骨復原手術，王月表示現在的她仍會掉淚，但會思考是否還有未交代的話，但最想傳達的是對所有伸出援手者的感謝，並將這段路上收到的祝福送給正在與身體與恐懼共戰的人。

最後，王月也提及李國修冥誕，透露自己最真切的心願，希望大家平安再平安。

