李國強合作陸小芬施名帥收穫多 感謝劉冠廷鼓勵

（中央社記者洪素津台北9日電）新生代演員李國強接連與金馬獎得主陸小芬、施名帥合作，從他們身上學到對待表演的態度，是他心目中理想演員。李國強並提及，曾和劉冠廷合作，對方3度給鼓勵，他感動萬分。

李國強以戲劇「聽海湧」入選台北電影獎「非常新人」，近期以「接住流星的人」與金馬影后陸小芬對戲。

李國強透過新聞稿表示，陸小芬在片場總是笑嘻嘻，愛分零食給大家，「她給的能量真的滿到溢出來，每次重拍都像第一次一樣飽滿」。最讓他難忘的是，與陸小芬的某場告別戲，「她幾乎沒台詞，卻用眼神和手的力道傳遞情緒，那一刻真的像要離開一個家，被她演到全身發麻。」

李國強在「監所男子囚生記」化身懶散卻可愛的獄警，展現喜感與反差魅力。談到再度與金馬獎最佳男配角施名帥合作，「施名帥曾在拍攝空檔走過來稱讚我，謝謝一路上遇到的這些前輩給了我繼續往前的勇氣，也讓我越來越相信自己。」

與陸小芬、施名帥合作，李國強認為，學到最多也最珍貴的是他們對待表演的態度，「他們不帶光環、不擺架子，專注完成每一場戲，這就是我心中理想的演員。」

李國強分享，自己常在精品活動打工現場遇見合作過的演員前輩，有一次巧遇劉冠廷，曾經在影集「第三佈局 塵沙惑」合作，劉冠廷不只主動認出他，並且3度上前問候給予鼓勵，「我當下端著托盤邊哭邊笑，覺得這一路再辛苦都值得。」

接下來，李國強將在電影「大濛」與社會寫實犯罪劇「成名在望」中亮相，挑戰一正一邪兩種角色。（編輯：管中維）1141109