李國毅激吻邵雨薇：辛苦又過癮 施柏宇大打出手！遭「孫女」穿越時空頂嘴

邵雨薇（左）和李國毅在影集《微醺大飯店1980s》上演複雜情感糾葛。一念電影提供

李國毅在《微醺大飯店1980s》中飾演繼承「微醺大飯店」家業的總經理「葉浩軍」，性格理性且壓抑，劇中面臨極大挑戰，除了跟邵雨薇有激吻戲，還與施柏宇有肢體打鬥，情感張力在理性面具下層層堆疊，對於演出這個角色，他直呼：「真的太辛苦但是又太過癮！」

飾演副總「劉曉萍」的邵雨薇，則挑戰從記者轉向隱姓埋名的第二人生，身處政治氛圍緊張的年代，因為跟家人的理念衝突身陷掙扎，一句：「我們每天都在懸崖邊上跳舞，我指望什麼未來？」道盡角色內心的迷惘與堅持。

影集《微醺大飯店1980s》呈現復古華麗的夜總會，李國毅（左起）、邵雨薇、施柏宇組成「飯店三劍客」。一念電影提供

在飯店擔任經理的施柏宇，則飾演具跑船經歷、直率帶點浪漫的「魏仕倫」，並同時晉升當「爺爺」，跟黑嘉嘉飾演年齡相仿「祖孫」，兩人在黑嘉嘉穿越後相遇。

施柏宇笑稱黑嘉嘉戲裡戲外都給他一種「很會頂嘴的孫女感」，這種跨時空的互動反差，成為串起故事的重要關鍵。首度挑戰重頭戲的黑嘉嘉，除了預告造型有所突破，更在導演引導下，精確演繹出這個串聯1980年代與現代的核心人物。

蔡思韵詮釋當紅巨星！王碩瀚對戲充滿安全感

蔡思韵在影集《微醺大飯店1980s》飾演來自香港的當紅女星「梁如嫣」，展現巨星風采。一念電影提供

以《泥娃娃》成為破億鬼后的蔡思韵，劇中飾演來自香港的當紅女星「梁如嫣」，個性敢愛敢恨。為貼合角色背景，她特別調整語調、加重港式腔調，並在劇中挑戰走秀與演唱橋段，展現巨星風采。

與蔡思韵有多場對手戲的王碩瀚飾演深深愛慕梁如嫣的純情音樂才子「簡家輝」，為呈現鋼琴演出情節，特別加緊練習親自上陣演奏。他表示劇組原本有準備手替，不好意思笑說：「只能對手替老師很抱歉，讓他休息了一整天。」談到首次與蔡思韵合作，王碩瀚形容拍攝過程充滿安全感，「思韵有種姐姐照顧人的感覺。」

王碩瀚（右）在影集《微醺大飯店1980s》喜歡蔡思韵飾演的香港女星。一念電影提供

而李沐飾演的「春子」，幾乎以台語演出，開拍前劇組幫忙安排眾多課程，除了台語課、肢體課，因戲裡還得吹口琴，她也上了口琴課，直呼「角色難度也太高」。劇中她飾演歷經日治時期、走過時代更迭的女性，從過去穿越到未來，除了精神上的衝擊，還有情感上的困惑。

黑嘉嘉開啟時空開關！重現舊時代迷人氛圍

《微醺大飯店1980s》前導預告中一句：「你相信人可以穿越時空嗎？」揭開序幕。故事描述黑嘉嘉飾演的Z世代女孩曲欣，在意外接通一通電話後，動了時空開關，將故事時空帶回1980年代霓虹閃爍的港都。

《微醺大飯店1980s》中李沐（左起）和黑嘉嘉有不少對手戲。一念電影提供

為了精準捕捉1980 年代，憑藉《商魂》榮獲金鐘獎美術設計獎的鄭予舜擔任美術指導，從視覺設計、飯店空間到「安娜琪夜總會」的繁華舞台，細膩還原舊時代的迷人氛圍，他說：「謝謝高雄艷陽，為我們的場景、畫面增加很多熱情的顏色。」

而導演洪子鵬在影集《商魂》後再度挑戰時代劇，透露：「劇情將在權力與人性糾葛中，注入更多親情與友情的溫暖。」並從中探討「如果人生可以重來一次」的想像。



