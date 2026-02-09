李國毅睽違2年推新作！情感張力大認壓力不小 劇中激吻邵雨薇

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由一念電影與絡思本娛樂製作，改編自「驚喜製造」廣受好評的沉浸式劇場 IP 的影集《微醺大飯店1980s》，今（9）日正式釋出前導預告與海報。本劇由高珈琳、徐志怡擔任聯合製作人，金鐘獎編劇吳洛纓操刀、導演洪子鵬執導，集結李國毅、邵雨薇、施柏宇、蔡思韵、黑嘉嘉、李沐、王碩瀚等演員，將劇場的核心魅力轉化為跨越時空的動人故事。

邵雨薇和李國毅在影集《微醺大飯店1980s》上演複雜情感糾葛。（圖／一念電影提供）

《微醺大飯店1980s》故事描述黑嘉嘉飾演的Z世代女孩曲欣，在意外接通一通電話後，動了時空開關，將故事時空帶回1980年代霓虹閃爍的港都。在象徵夜生活巔峰的「安娜琪夜總會」裡，各色人物背負著過去的傷痕與秘密在此交會。當穿越成為改寫命運的契機，曲欣逐步揭開飯店內交錯的愛恨，並與眾人在港都夜色中重新審視人生的抉擇。

影集《微醺大飯店1980s》呈現復古華麗的夜總會，李國毅（左起）、邵雨薇、施柏宇組成「飯店三劍客」。（圖／一念電影提供）

影集中李國毅、邵雨薇、施柏宇組成「飯店三劍客」，李國毅飾演繼承「微醺大飯店」家業的總經理「葉浩軍」，性格理性且壓抑，劇中面臨極大挑戰，除了跟邵雨薇有激吻戲，還與施柏宇有肢體打鬥，情感張力在理性面具下層層堆疊，對於演出這個角色，他直呼：「真的太辛苦但是又太過癮！」飾演副總「劉曉萍」的邵雨薇，則挑戰從記者轉向隱姓埋名的第二人生，身處政治氛圍緊張的年代，因為跟家人的理念衝突身陷掙扎，一句「我們每天都在懸崖邊上跳舞，我指望什麼未來？」道盡角色內心的迷惘與堅持。

影集《微醺大飯店1980s》中李沐（左起）和黑嘉嘉有不少對手戲。（圖／一念電影提供）

在飯店擔任經理的施柏宇，則飾演具跑船經歷、直率帶點浪漫的「魏仕倫」，並同時晉升當「爺爺」，跟黑嘉嘉飾演年齡相仿「祖孫」，兩人在黑嘉嘉穿越後相遇。施柏宇笑稱黑嘉嘉戲裡戲外都給他一種「很會頂嘴的孫女感」，這種跨時空的互動反差，成為串起故事的重要關鍵。首度挑戰重頭戲的黑嘉嘉，除了預告造型有所突破，更在導演引導下，精確演繹出這個串聯1980年代與現代的核心人物。而李沐飾演的「春子」，幾乎以台語演出，開拍前劇組幫忙安排眾多課程，除了台語課、肢體課，因戲裡還得吹口琴，她也上了口琴課，直呼「角色難度也太高」。劇中她飾演歷經日治時期、走過時代更迭的女性，從過去穿越到未來，除了精神上的衝擊，還有情感上的困惑。





