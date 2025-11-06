李國毅蓄鬍變刑警查案 「富商綁架案」深挖18歲黑暗祕密
社會寫實犯罪劇《成名在望》6日在「2025 TCCF 創意內容大會」正式亮相，監製湯昇榮宣布由李國毅、姚淳耀、蔡亘晏領銜主演，共同演繹這場「夢想在成長路上被現實吞噬，生活成了生存」的社會寫實故事。
李國毅在劇中飾演不得志，但堅守正道的警察陳志偉，為了呈現角色歷練後的形象，他特別留起鬍子，展現前所未見的全新樣貌，李國毅表示，「從角色內心轉變到整個外型的塑造，跟以往的角色都有很大的不同。」角色個性外冷內熱、理性與情感交錯，他坦言：「我能理解志偉冷靜外表下藏著強烈情感的狀態，現實生活中我們都曾經在理性和情感之間掙扎。不過我自己會讓情緒釋放，不會那麼壓抑或極端。」為了貼近角色，他刻意壓抑自然反應，體會理智被痛苦禁錮的矛盾感。
此外，為了詮釋刑警的專業形象，李國毅接受特別訓練，包括持槍、攻堅、防守等等實作，他深有感觸地說：「對我而言，這不只是演一個刑警，而是在問自己：『當正義失靈，人還能保持人性嗎？』正義若無人性支撐，就會變得冰冷；人性若無正義引導，就可能會墮落。這股人類內在本能與外在秩序的拉扯，是這個角色表演的重點。」
姚淳耀劇中以略顯頹廢的外表，展現角色的掙扎與沉重，他提到羅冠豪角色特別之處在於個性轉變，「從高中生成長為成年人，每個階段都有截然不同的轉變與層次，和我本人的個性也很不一樣，詮釋起來很有挑戰。」
姚淳耀飾演的羅冠豪原本前途無量，理應成為備受矚目的科技新貴，卻因為突發的意外轉折，成了一名在汽車保養廠工作的落魄男子，他笑著說：「劇組特別安排我去汽車維修場實習，從對車子一竅不通，到能拆解零件、換機油、換輪胎，很有成就感，只是練習完開自己的車回家，都會戰戰兢兢地想，不知道輪胎有沒有鎖緊。」
蔡亘晏在《成名在望》飾演嫁入豪門的女團偶像魏欣妤，富商老公由黃迪揚出演，她一開始接到邀約相當興奮，讀完劇本後被角色成長歷程深深吸引。「欣妤對人生的藍圖有自己的想像，從年少的純真陽光，逐漸變成連自己都不認識的模樣，為友情付出，也曾因迷茫做出自私的選擇。」她笑說，自己與角色最像的地方，是年輕時都有一個歌手夢。
她更透露，第一季的欣妤較為壓抑內斂，第二季則更果決剛強，「彷彿重新找回高中時那份不服輸的力量。」談到飾演女團偶像的挑戰，她笑言：「唱跳全都親自上陣，開拍前還和管罄一起練舞練唱，很謝謝她的陪伴讓我心安，要催眠自己是唱跳偶像，真的超難。」
《成名在望》由《模仿犯》、《誰是被害者》等幕後核心團隊傾力打造，故事講述高中好友陳志偉（李國毅 飾 ）、魏欣妤（蔡亘晏 飾 ）、羅冠豪（姚淳耀 飾 ），十多年後在一場重大綁架案中，以警察與被害人身分重遇。當年閃耀的青春回憶與真摯友情不再，取而代之的是陌生與謊言，逐步揭開十八歲深藏在三人心中的意外真相。監製湯昇榮提到《成名在望》是受到台灣重大刑案的啟發而創作，「劇中的三位主角其實就像我們每一個人，懷抱著夢想出發，隨著經歷社會化與世俗化的過程，內心也逐漸產生了變化。」預計2026年播出。
