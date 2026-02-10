李國毅《微醺大飯店》激吻邵雨薇！ 施柏宇跟黑嘉嘉跨時空擦出火花

影集《微醺大飯店1980s》呈現復古華麗的夜總會，李國毅（左起）、邵雨薇、施柏宇組成「飯店三劍客」。（圖／一念電影提供）

《微醺大飯店1980s》釋出前導預告與海報。劇中李國毅、邵雨薇與施柏宇組成「飯店三劍客」。李國毅飾演理性壓抑的飯店總經理，不僅要面臨家族繼承壓力，戲中更有不少情緒重頭戲，除了與邵雨薇有激吻戲，還要跟施柏宇上演激烈打鬥，情感張力極大，讓他直呼：「真的太辛苦但是又太過癮！」

邵雨薇則飾演從記者轉職、隱姓埋名的副總「劉曉萍」，身處1980年代政治緊繃的氛圍下，她與家人理念衝突，預告中一句「我們每天都在懸崖邊上跳舞，我指望什麼未來？」道盡角色的迷惘。

而施柏宇飾演性格直率的經理「魏仕倫」，最令人驚喜的是他竟晉升「爺爺」，與穿越時空而來的黑嘉嘉發展出逗趣的祖孫情。施柏宇笑稱黑嘉嘉戲裡戲外都有一種「很會頂嘴的孫女感」，跨時空的互動成為全劇關鍵。

邵雨薇和李國毅在影集《微醺大飯店1980s》上演複雜情感糾葛。（圖／一念電影提供）

蔡思韵則化身香港當紅女星「梁如嫣」，為此特別調整語調呈現港式腔調，更在戲中挑戰走秀與演唱，展現巨星風采。飾演音樂才子的王碩瀚為了追求蔡思韵，苦練鋼琴親自上陣，笑說讓手替老師「休息了一整天」。而李沐挑戰「高難度角色」，不僅全台語演出，還得學習吹口琴，飾演歷經時代更迭、從過去穿越到未來的女性，情感衝擊極大。

影集《微醺大飯店1980s》中李沐（左起）和黑嘉嘉有不少對手戲。（圖／一念電影提供）

為了精準捕捉1980年代氛圍，劇組找來憑《商魂》榮獲金鐘美術獎的鄭予舜擔任美術指導，細膩還原劇中核心場景。導演洪子鵬表示，這部戲在權力與人性糾葛中，注入了更多親情與友情的溫暖，並深入探討「如果人生可以重來」的命題。

王碩瀚在影集《微醺大飯店1980s》喜歡蔡思韵飾演的香港女星。（圖／一念電影提供）

蔡思韵在影集《微醺大飯店1980s》飾演來自香港的當紅女星「梁如嫣」，展現巨星風采。（圖／一念電影提供）

