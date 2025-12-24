李國煌搶快錢賭到見底扛巨債 遇貴人翻轉演藝路

【緯來新聞網】新加坡喜劇天王李國煌擔任公視人文紀實節目《列車人生》第三集列車旅人，前往日本搭乘瀕臨破產、靠賣煎餅翻身的「銚子電鐵」，及靜岡「大井川鐵道蒸汽火車」。兩條從沒落到復興的鐵道故事，觸動他的演藝生涯心路歷程，更讓他憶起塵封已久的還債往事，透過這趟見證文化堅守之旅，找到「重生的力量」。

李國煌曾賭到背債。（圖／公視提供）

旅程中，李國煌走訪千葉縣銚子市，體驗時速僅40公里的鄉村電車，驚訝地說：「完全顛覆了我對日本鐵路先進有效率的想像。」探訪銚子電車的經營困境時，他回憶起工作低潮時期的困頓：「這家鐵路公司跟我當年一樣，在困難時繼續經營，而我在最窮途末路時碰到師父導演梁智強，危機剛好是轉機。」



接著談到多年前的還債往事，他感性坦言：「現在的我回想起來，覺得當時很愚蠢！想在最短時間獲得最多錢，走了賭這個方向，結果一敗塗地，幸好有家人給我勇氣，才能努力工作把債務還清。」這段真情告白讓觀眾看見喜劇天王光鮮背後的低潮時刻。



他透露演藝生涯初期，曾為自己設下5年期限，「剛入行時很多人說我華語不標準、長這樣為什麼可以做主持人，但我想在不同領域嘗試改變自己，如果沒成就就另謀高就。沒想到這5年讓我深深愛上表演，特別感激《搞笑行動》中『垃圾桶』的角色讓我走到今天」。



最後李國煌談到這趟旅程，讓他對「堅持」有深刻體悟，「我到現在也一直在堅持，因為太喜歡我的工作，有些時候碰到瓶頸要逼自己突破，堅持不一定會成功，但如果不堅持，一定不會成功」。《列車人生》每周四晚間9點於公視頻道播出、公視+同步上架。

