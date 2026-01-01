李國超剛辦婚禮 突嘆「2025年是這生最爛的一年」

61歲李國超與小他5歲高欣欣情牽20年，5年前登記結婚，上月補辦婚宴圓夢。昨(12/31)逢跨年，他突發文表示覺得2025年是這輩子最糟糕的一年，因為過去這一年帶走了他的太多老朋友，「雖然我們有歲數了，但是不太能接受這些事實」。

李國超去年遭遇老友音樂人屠穎、「四哥」曹西平等人辭世，讓他很難接受，和妻子計畫辦婚禮時本來打算邀屠穎參加，未料因為屠穎猝逝成為永恆遺憾。李國超昨發文說：「這是這生我度過最爛的一年！老天爺帶走了一票，我的好朋友！所以我今天沒有心情跨年！ 而是把自己沉澱下來！」

李國超說，歷經生命的議題後，「所以往後的日子我絕對不會讓我自己過得不開心！我一定會去做我自己想開心的事！人生苦短啊！走時候什麼都帶不走！有適合找我拍的戲我拍！不適合的咱們就不研究！退而不休，是我的宗旨！但說真的，我覺得人過了60歲就應該要好好的過日子了」，畢竟自己又沒欠誰錢，更應該只做想做的事。

最後，李國超說：「粗茶淡飯我也是可以過日子的！我已經很幸福了該有的玩具我都有了！不再看人臉色！」未來的人生只要照顧好老婆、女兒就好。而他先前就透露去了勞保局，又去了中華演藝總工會辦理退保，笑說理由是：「老子不玩了」，網友問：「你的年資長勞退月退金一定不少。2-3萬以上！」他則回應沒那麼多，「22500就頂天啦」。

