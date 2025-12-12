李國超婚禮「擋酒部隊」曝光！游安順一人包辦 他笑喊：新郎不能喝醉

記者王培驊／台北報導

資深演員 李國超、高欣欣 愛情長跑近 20 年，兩人於 2020 年登記結婚，今（12）日在台北維多麗亞酒店補辦婚宴，現場席開 38 桌，演藝圈多位前輩、好友皆到場祝福，氣氛熱鬧溫馨。

李國超笑說婚禮的擋酒部隊是游安順。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

而今天婚宴中最重要的角色之一，正是他認識超過 30 年的老友游安順。被問到是否擔心被灌酒，李國超立刻笑說：「已經全部交給游安順了！不然應該沒看過新郎喝醉吧，那就太好笑了。」笑說這回讓游安順成為專責擋酒的「護駕部隊」。

李國超與游安順因 1991 年拍攝《大兵日記》結緣，朝夕相處下培養深厚情誼，兩人甚至結拜成兄弟，孩子的名字還互取對方的諧音，李國超的女兒取名「李尤」、游安順兒子叫「游禮」，情誼在演藝圈相當罕見。從早年共同打拼，到游安順後來奪下金鐘獎，李國超始終以他為榮。

李國超表示，這場婚宴讓他相當開心，「家人從美國回來，很多親友也從國外特地飛回來。」不過仍有部分好友因八點檔行程走不開無法到場，他十分理解。他提到，自己特別為一位前陣子離世的摯友屠穎保留座位，說到這裡眼眶微紅，「今年真的不是個好年，發生很多事情，希望今天的喜宴能讓大家沾一點喜氣，都平安健康。」

談到婚宴籌備，他笑說自己佛系，欣欣則急性子，「來多少人都好，輕輕鬆鬆最重要。」他也感謝各界好友與合作廠商的協助，「才發現我們好像人緣還不錯。」他透露孩子們全都到場陪伴，讓這場婚宴更完整，「反正這又不是售票演唱會，大家開心就好。」

