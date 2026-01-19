李國超突喊「我就是敗類」！自嘲壞到不能再壞 婚後吐心聲：會藏私房錢
記者王培驊／台北報導
電影《BAD GIRL》今（19）日開放媒體探班，主要演員張懷秋、陳孟琪、吳念軒、楊貴媚、唐國忠、李國超、吳震亞等人齊聚片場，分享角色心境與拍攝點滴。
李國超在新片《BAD GIRL》中飾演黑道陣營的關鍵反派角色，笑稱自己這次「壞到不能再壞」，直言黑社會角色裡總會出現一些敗類，而他就是負責把壞事做到底的人物。他也透露，這回演出幾乎沒有包袱，「就是徹底的壞」。
過去多以電視劇作品為主，李國超坦言拍電影的節奏讓他一開始相當不習慣，一個看似簡單的鏡頭，往往得反覆調整、耗上半天時間。他也大讚導演給演員很大的發揮空間，雖然台詞不多，但表情與眼神層次格外重要。
戲中他與唐國忠首度合作，李國超形容自己像是對方的「軍師」，在旁協助角色堆疊情緒與氣場。他也笑說，拍這部電影最過癮的地方，是能自然說出許多平常少見的外省黑話，演起來相當過癮。
聊到私生活，李國超面對「新婚」話題立刻澄清，「我不是新婚，是老婚了。」對於太太高欣欣是否會為他演出電影加油，他直言夫妻相處早已回歸日常，被問到收入是否全數交給老婆時，則幽默坦承：「我還是會留一點私房錢啦。」
