李國超突嗆老婆「插什麼嘴」 婚禮吵架畫面流出！高欣欣尷尬反應曝

記者趙浩雲／台北報導

資深演員李國超、高欣欣兩人愛情長跑將近20年，2020年登記結婚，登記5年後今（12）日於台北維多麗亞酒店補辦婚宴，現場席開38桌，演藝圈的諸多親朋好友、前後輩都到場獻上真摯祝福，新人亮麗登場之後，兩人因為分享慾過剩，面對媒體鏡頭侃侃而談，但似乎因為默契不夠，兩人竟然突然發生爭執，李國超不悅問高欣欣：「大人講話小孩幹嘛插嘴！」

新人亮麗登場後接受媒體訪問，原本氣氛融洽，卻因兩人都有濃厚的分享慾，聊到婚宴籌備過程時意外出現小插曲。高欣欣率先談到籌辦婚宴的辛苦，直言從12月開始，每天都凌晨四五點才睡：「我也不知道為什麼，坐在那個電腦桌前就四五個鐘頭，然後這位李大爺呢，他比較隨遇而安這樣，因為所有的事情都是我在做。」她也表示，這場婚宴是自己想辦的，因此責任自然比較多，「所以換一個角度想，就是我想要什麼樣的婚宴，我自己做主，要擔的責任就會比較多一點。」

李國超、高欣欣今天舉辦婚禮，席開38桌。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

她更笑說老公雖然口頭上說「全力配合」，但實際動作偏慢，「甚至說可能會幫我一點小忙，我都覺得他動作有點慢，所以我都全權自己處理這樣。」一連串真情流露，讓現場媒體聽得津津有味。輪到李國超回應時，他先是緩頰表示：「對，欣欣的個性比比較急一點，但是今天很高興，跟她終於辦婚禮」，高欣欣補充「二十多年了，算補辦。」不過李國超似乎還有話想說，因此突然脫口而出一句：「大人講話小孩幹嘛插嘴！」讓高欣欣瞬間尷尬，立刻把頭撇向一旁，現場氣氛一秒凝結。

李國超問高欣欣「大人講話小孩插什麼嘴」，氣氛一秒凝結。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

稍作停頓後，李國超仍接著圓場表示，這次就是補辦婚宴，希望婚禮是高欣欣所期待的，李國超則補充說明，兩人其實是在2020年12月12日完成登記結婚，剛好選在結婚的5週年補辦婚宴，因為周圍有很多朋友都在關心他們登記這麼久，何時要舉辦婚禮，因此想著想著，這半年就開始籌備了。

