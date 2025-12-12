李國超突自爆「很久沒行房」 高欣欣補辦婚宴被虧：要結幾次啊

高欣欣（左）、李國超甜蜜接吻。黃于珊攝



高欣欣、李國超結婚5年，今（12╱12）終於在維多麗亞酒店補辦婚宴，席開38桌，被問晚上是否會洞房？她先說：「我們有婚房。」李國超則脫口：「老實說，我們很久沒有行房了。」卻被老婆噹：「他真的什麼話都可以講。」隨後他秒改口：「沒有，開玩笑的，我們就是晚上有一個VIP的房間，可以好好休息。」

為了婚禮，高欣欣自爆：「12月份開始，每1天我們都搞到4、5點才可以睡覺，我也不知道為什麼，坐在電腦桌前就4、5個鐘頭，這位李大爺比較隨遇而安，因為所有的事情都是我在做。」李國超笑說：「這叫做完全配合。」

而高欣欣則自我安慰：「因為婚宴算是我想辦的，所以換一個角度想，我想要什麼樣的婚宴我自己做主，所以擔的責任比較多一點，我也收啦！雖然說他的1句全力配合可能會幫我一點小忙，但我都覺得他動作有點慢，所以我都自己全權處理。」李國超則說：「欣欣的個性比我急一點，今天很高興終於跟她辦婚禮了，20多年了，也不算婚宴，我們算補辦。」

高欣欣（左）、李國超今在維多麗亞酒店補辦婚宴。黃于珊攝

因2020年12月12日就結婚，這次補辦婚宴，高欣欣笑說：「有很多朋友接到電話都說『不是已經結過了嗎？要結幾次啊』？」也說婚宴是讓她「有機會能夠真正的穿1次白紗」，自爆這輩子只跟2個男人走過紅毯，上次是2005年因《意難忘》入圍而和石英走星光大道，李國超則說：「剛剛彩排走紅毯的時候，我真的很感動，我對欣欣說『哇塞，我們真的辦喜宴了』。」

至於為何時隔5年突然想辦婚禮？高欣欣說：「剛好也是timing吧！剛好今年有一些工作結束就有時間，其實超哥的家人一直希望我們能有一個婚禮，我動作很快，從半前年開始籌備。」李國超也說：「我家人也都從美國抽空回來參加，也有很多親朋好友從國外回來。」

