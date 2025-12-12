李國超補辦喜宴 高欣欣圓夢披白紗

李國超（右）、高欣欣12日舉辦婚宴，選在5周年紀念日十分有意義。（陳俊吉攝）

李國超（右）12日在婚宴上留一個位置給逝世老友屠穎，高欣欣也忍不住落淚。（陳俊吉攝）

周遊（左）、李朝永12日出席李國超、高欣欣婚宴，並送上祝福。（陳俊吉攝）

陳美鳳12日現身婚宴，送出5位數紅包。（陳俊吉攝）

方馨12日在婚宴獻唱，祝新人永浴愛河。（陳俊吉攝）

61歲李國超和56歲高欣欣情牽20年，選在結婚5周年紀念日補辦婚宴，格外有意義。新娘高欣欣圓夢披白紗，12日感性透露，這輩子只跟2人走紅毯，第一次是2005年跟石英入圍金鐘，這次是跟親愛的老公。老夫老妻說話百無禁忌，被問會洞房嗎？李國超語出驚人：「我們很久沒行房了。」

高欣欣在半年前就規畫婚禮，日期愈近心情愈焦慮，她虧老公動作有點慢：「李大爺隨遇而安，這樣也好，婚宴是我想要辦，我自己作主。」李國超說他完全配合，不過說話一直被打斷，脫口對老婆說：「大人講話、小孩幹嘛插嘴。」夫妻旁若無人突鬥嘴，展現真性情。

李國超和音樂人屠穎是40年的摯友，曾一起組「藍天使合唱團」，屠穎上個月猝逝，夫妻談到老友都落淚，李國超紅了眼眶：「年少時一起玩音樂長大，我就在今天留一個空位給他，我特別想他，年初開始一直發生不好的事，年底辦婚宴讓大家沾沾喜氣，希望大家平安健康。」

婚禮歌手邀請李天柱獻唱，李國超談2人交情深厚，「民國74年拍攝《幾度夕陽紅》認識，他說一定要上台唱歌，他永遠是我大哥。」婚宴席開38桌，總花費粗估百萬，李國超透露，他和前妻的女兒李尤以及在美國的家人都有來，好友游安順、兵家綺擔任總召。

周遊方馨到場祝賀

這對新人在圈內人緣佳，包括周遊、陳美鳳、方馨、江宏恩、賴慧如、張鳳書等賓客到場祝賀。陳美鳳穿紅上衣搭配黑褲，拍照時高舉雙手、手比愛心，喜悅心情藏不住，並送上5位數紅包，「夫妻是沒有血緣，卻要相伴最久的人，找到頻率、相處起來舒服的人很重要，我相信他們找到了。」

由於胡瓜昨拋震撼彈，明年1月底合約到期就不會和民視續約，陳美鳳被問此事，「瓜哥有一些他的規畫，我覺得山不轉路轉，有一天可能轉回來。」她和言承旭私交甚篤，F3合體將在上海開演唱會，對方邀請她，但她已安排工作。