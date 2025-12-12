李國超補辦婚宴哭了！為已逝摯友留位置：你一定要到

李國超、高欣欣補辦婚宴，談到已逝摯友屠穎都忍不住落淚。（圖／東森娛樂）





資深音樂人、金曲獎最佳編曲人屠穎在上月意外摔倒過世，享壽62歲，遺體在廣州火化後，移靈回台灣。超過40年摯友李國超今（12）日與老婆高欣欣補辦婚宴，表示特別幫屠穎留了位置，兩人也忍不住流下眼淚。

提到屠穎，李國超直言「感觸很深」，「我一個很好的摯友，在我年少一起玩音樂一起長大，前陣子離開我們，我就在今天特別留一個空位子給他，我說『你一定要到，大家特別想你，你一定要到』。」

李國超認為「今年不是好年，從年初到現在都發生很多不好的事情。」因此在年底辦婚禮增添喜氣，「把今年不好的運氣、霉運通通帶走，希望未來大家可以平安、愉快、健康。」此外，李天柱將於婚宴上獻聲演唱，李國超也笑說「知道我婚禮他說一定要來，他說一定要唱歌，我覺得太好了，李天柱永遠是我大哥。」



